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Duplexes in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Baosici, Montenegro
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Baosici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Schönes Duplex-Apartment mit drei Schlafzimmern zu verkaufen 100m2 mit spektakulärem Meerbli…
$306,313
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Provodina, Montenegro
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Provodina, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
A 2 bedroom sea view duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and s…
$373,824
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Provodina, Montenegro
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Provodina, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
A 3 bedroom hilltop duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and su…
$389,304
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