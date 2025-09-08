Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Donja Lastva
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Donja Lastva, Montenegro

Kondominium Löschen
Alles löschen
12 immobilienobjekte total found
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einem eleganten vierstöckigen Wohnkomplex in einer günstigen Lage d…
$168,729
Eine Anfrage stellen
Condo 2 zimmer in Donja Lastva, Montenegro
Condo 2 zimmer
Donja Lastva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/4
Das Wohnhaus befindet sich an der ersten Linie der Adriaküste - nur 10 Meter vom Strand entf…
$409,729
Eine Anfrage stellen
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 147 m²
Stockwerk 4/4
Wir bringen Ihrer Aufmerksamkeit eine exquisite Zwei-Zimmer-Wohnung in der renommierten Gege…
$573,949
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 5
In der malerischen Gegend von Donja Lastva, in der Stadt Tivat, ist geplant, eine exklusive …
$140,475
Eine Anfrage stellen
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Komplex von Wohnungen in einer ruhigen Gegend in der Nähe des StadtzentrumsGerne präsentiere…
$386,537
Eine Anfrage stellen
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem neuen Wohnkomplex im Zentrum von Tivat. Die Gesamt…
$468,530
Eine Anfrage stellen
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/3
Verkauf von Wohnungen in einem Luxus-Komplex Wir präsentieren Ihnen eine Wohnung in einer n…
$182,755
Eine Anfrage stellen
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
text
$412,276
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/3
text
$164,702
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 3/4
text
$238,509
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
text
$152,062
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Donja Lastva, Montenegro
Condo
Donja Lastva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
text
$298,900
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram

Immobilienangaben in Donja Lastva, Montenegro

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen