  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Bar, Montenegro

2 immobilienobjekte total found
Condo 2 zimmer in Bar, Montenegro
Condo 2 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/7
Verkauf einer Wohnung vom Eigentümer, in Montenegro, die Stadt der Bar, die zweite Etage, ei…
$146,171
Privatverkäufer
Sprachen
Русский, Српски
Condo in Bar, Montenegro
Condo
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 1
$210,068
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Immobilienangaben in Bar, Montenegro

mit Garage
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
