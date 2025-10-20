Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Dobrota, Montenegro

Kondominium Löschen
Alles löschen
9 immobilienobjekte total found
Condo 1 zimmer in Dobrota, Montenegro
Condo 1 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/3
Das Leben, von dem du träumst Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Wohnanlage, die Ausführu…
$298,977
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/3
"Saint Mattew place" ist eine unglaublich gemütliche, begraben in den Kronen der immergrünen…
$292,427
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 4/7
Moderne Wohnung in Dobrota, in der Nähe der historischen Kotor Eine geräumige Einzimmerwohnu…
$279,560
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 3
Wohnung zum Verkauf mit Panoramablick in Dobrota, Boka-Kotor Bay Entdecken Sie das Leben am …
$695,976
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
Ein neues touristisches Dorf in Dobrota, bestehend aus einem Boutique-Hotel, ersten Linienvi…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/3
Die Wohnanlage in Dobrota ist ein modernes Ensemble von Gebäuden, in unmittelbarer Nähe der …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/3
text
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 4/4
Elegantes Leben am Meer – Ihr exklusives Zuhause im Herzen der Bucht von KotorEntdecken Sie …
$877,280
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Dobrota, Montenegro
Condo 1 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 5
Sehen Sie alle Wohnungen im Komplex!! Der neue Komplex befindet sich in der Bucht von Kotor…
$139,488
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Realting.com
Gehen