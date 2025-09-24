Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Herceg Novi
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Herceg Novi, Montenegro

10 immobilienobjekte total found
Condo in Kumbor, Montenegro
Condo
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung mit Blick auf die Bucht in der neuen Gegend von Kumbora Fläche: 45 m2Boden 2.Parkpla…
$175,456
Condo in Herceg Novi, Montenegro
Condo
Herceg Novi, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 4
text
Preis auf Anfrage
Condo in Bijela, Montenegro
Condo
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
Wohn- und Gewerbegebäude mit zwanzig Wohnungen, zwei Geschäften, vierundzwanzig Garagenplätz…
Preis auf Anfrage
Condo in Kumbor, Montenegro
Condo
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein einzigartiger exklusiver Resortkomplex, der 2017 an der Adria eröffnet. Das Projekt befi…
$409,397
Condo in Bijela, Montenegro
Condo
Bijela, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Etagenzahl 3
Ein Wohnkomplex am Meer. Jedes Haus ist ein 3-stöckiges Herrenhaus und nach dem Projekt best…
$185,983
Condo in Kumbor, Montenegro
Condo
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 4
Wohnungen zum Verkauf in einer Elite-Komplex, in der Nähe des Resorts von Portonovi. Verkauf…
Preis auf Anfrage
Condo in Kumbor, Montenegro
Condo
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wir bieten Ihnen exklusive Apartments in einem modernen Wohnkomplex in der malerischen Gegen…
$304,124
Condo in Igalo, Montenegro
Condo
Igalo, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
Wohnanlage "River Side" in Igalo. Der Komplex befindet sich in der Phase der internen Verede…
$102,349
Condo in Denovici, Montenegro
Condo
Denovici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf eine zweistöckige Wohnung in einem Wohnkomplex. Auf dem Gebiet des Komplexes gib…
$292,427
Condo in Herceg Novi, Montenegro
Condo
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 4
Der Komplex ist an der Küste in Herceg Novi gebaut. Die Lage des Komplexes ist ein großes Pl…
$134,516
