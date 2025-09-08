Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Condo 2 zimmer in Budva, Montenegro
Condo 2 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 14
Verpassen Sie nicht die Chance, eine Wohnung in der luxuriösen ferienwohnungen 5* Hotel & Re…
Preis auf Anfrage
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 8/15
Wohnung mit einer Fläche von 77 m2 im 8. Stock mit einem schönen Blick auf das Meer und die …
$350,226
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zum ersten Mal zum Verkauf eine exklusive 2-Zimmer-Wohnung in einem Elite-Haus im Herzen von…
$620,802
Tut TravelTut Travel
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 6
Wir bieten zum Verkauf eine herrliche Wohnung in einem neuen modernen Haus in einer der best…
$333,828
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/5
Schöne stilvolle Wohnung mit Blick auf die Altstadt und St. Nicholas Island Beschreibung de…
$374,824
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Stockwerk 2/3
Die Wohnungen befinden sich an der Adria auf dem Gebiet der Dukley Wohnanlage mit malerische…
$1,84M
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 2/6
Moderne luxuriöse Wohnanlage im Zentrum von Budva in der Nähe des Alexander Hotel und Sloven…
Preis auf Anfrage
Condo 4 zimmer in Budva, Montenegro
Condo 4 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3/6
Zu Ihrer Aufmerksamkeit, eine neue Wohnanlage im Bau im ruhigen Zentrum der Resortstadt Budv…
$345,541
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 9/13
Multifunktionale luxuriöse Wohnanlage Porto Budva. Der Komplex befindet sich an der ersten …
$356,520
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/8
Zum Verkauf ist eine voll möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern, befindet sich im 5. Stoc…
$128,846
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Etagenzahl 14
Geräumige Wohnung mit Panoramablick auf das Meer in der Anlage "Harmony", BudvaIn einer der …
$456,817
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 6/8
Wohnung zum Verkauf in Budva, Maslinak Distrikt Lage: Maslin Street, BudvaPreis: 160.000 Eur…
$187,412
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 5
Wir präsentieren Ihnen einen neuen Wohnkomplex im Bau in der Resort-Hauptstadt von Montenegr…
Preis auf Anfrage
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 4/5
Zum Verkauf eine geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einem modernen Layout und ausgezeichneter La…
$368,967
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 9/11
Sehr gemütliche Wohnung mit 1 Schlafzimmer, eine Fläche von 51 m2 mit herrlichem Blick auf d…
$245,978
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten Ihnen eine geräumige und helle Wohnung in einem der hochwertigsten Neubauten in B…
$473,215
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/7
Der neue Wohnkomplex im Herzen von Budva ROYAL CENTRAL RESIDENCE ist eine ausgezeichnete Kom…
$150,867
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Etagenzahl 3
Ein exklusives Projekt eines großen Bauunternehmens über Budva, nur 350 Meter vom alten Teil…
$556,379
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 6/9
Geräumige Wohnung in Budva mit Meerblick! Sie suchen den perfekten Ort, um im Herzen von Bu…
$503,670
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Etagenzahl 7
Luxus Wohnanlage in Budva: Investitionen in Stil, Komfort und Gesundheit Wir präsentieren I…
$221,380
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 10/13
Zum Verkauf stilvolle 1-Zimmer-Wohnung im renommierten Komplex "Fountain" im Herzen von Budv…
Preis auf Anfrage
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 4
Exklusive Wohnungen zum Verkauf in einem geschlossenen Komplex mit einem Schwimmbad in der S…
Preis auf Anfrage
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk -1/10
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse Ein-Zimmer-Wohnung in einem renommierten Wohnkomplex a…
$445,104
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 16
Wohnanlage auf einer Linie in der Stadt Budva, besteht aus mehreren Gebäuden.Die Anlage verf…
$139,388
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Stockwerk 2/7
Gemütliche Wohnung in einem neuen HausZum Verkauf 1-Zimmer-Wohnung von 45 m2 in einem neuen …
$263,548
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Etagenzahl 10
Ein neuer Wohnkomplex im Bau in Budva. Der Komplex befindet sich im aktiven Aufbau. Der Absc…
Preis auf Anfrage
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der renommierten Anlage Dukley Residence mit Blick auf das…
$503,670
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/5
Die Wohnung befindet sich in einem kleinen Wohnkomplex in einer ruhigen Gegend von Budva, in…
$179,213
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 11/16
Geräumige Drei-Zimmer-Wohnung in einem luxuriösen Wohnkomplex auf der ersten Linie vom Meer …
$548,180
Condo in Budva, Montenegro
Condo
Budva, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/5
Ein neues Haus mit erhöhtem Komfort in Budva zu verkaufen. Ausgezeichnete Lage - nur 3 Minut…
$456,817
Immobilienangaben in Budva, Montenegro

