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Eigentumswohnungen in Tivat, Montenegro

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54 immobilienobjekte total found
Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 5/8
Möblierte Wohnung mit zwei Schlafzimmern, Alba Gebäude, Boka Place Komplex, Tivat Diese hell…
$749,539
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Luxus-Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Sirocco Gebäude, Boka Place, Porto Montenegro • 2 Schlafz…
$868,060
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 8/8
Moderne Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Alba Gebäude, Boka Place Komplex, Porto Montenegro…
$834,699
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TekceTekce
Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk 2/6
Komplett eingerichtete Wohnung mit zwei Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Port…
Preis auf Anfrage
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Condo 2 zimmer in 2B, Montenegro
Condo 2 zimmer
2B, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 3/6
Luxus-Einzimmerwohnung von 83 m2 im Gebäude Elena, in der Anlage von Porto Montenegro in Tiv…
$952,249
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/4
Wohnung mit zwei Schlafzimmern und einer Garage in Porto Montenegro - Teuta Residenz, in Tiv…
$1,35M
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Condo 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 5 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten ein exklusives Penthouse im Baia-Komplex unter der Leitung des Regent 5★-Hotels i…
Preis auf Anfrage
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Stockwerk 2/4
Komplett eingerichtete Wohnung mit zwei Schlafzimmern - Tara Gebäude im Elite-Komplex von Po…
$1,73M
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Wohnung mit zwei Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Porto Montenegro - Residenz…
$1,14M
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 3/4
Luxus-Wohnung mit zwei Schlafzimmern in Regent 5*, Porto Montenegro Komplex in Tivat • 2 Sch…
$2,48M
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einer modernen Wohnanlage Ostro, die Teil des neuen…
$1,10M
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Stockwerk 4/4
Exklusive Wohnung mit zwei Schlafzimmern und privatem Innenpool im Gebäude Ksenija, Porto Mo…
Preis auf Anfrage
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Condo 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/4
Wohnung mit einem Schlafzimmer und Meerblick in Porto Montenegro - Gebäude Tara in Tivat • F…
Preis auf Anfrage
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Stockwerk 5/8
Moderne und helle Wohnung mit zwei Schlafzimmern im Haus Ostro, als Teil des neuen Viertels …
$795,664
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Etagenzahl 5
*Foto einer typischen Wohnung im Komplex* Wir bieten zum Verkauf stehende Wohnungen in einer…
$124,885
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Condo 5 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 5 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Etagenzahl 6
Eckwerte: Standort: Porto Montenegro, Tivat. Platz: 135 m2 Struktur: 2 Schlafzimmer, 3 Badez…
$1,56M
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Condo 4 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 4 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 437 m²
Stockwerk 6/6
Elite Penthouse mit 3 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in der Residenz Elena, Po…
Preis auf Anfrage
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 8
Porto Montenegro ist ein Symbol des elitären Lebens an der Adriaküste. Im Herzen von Tivat, …
Preis auf Anfrage
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Condo in 7, Montenegro
Condo
7, Montenegro
Etagenzahl 4
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in einer neuen Wohnanlage Boka Verde, in der Gegend von Zhu…
$276,667
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 6
Die Dreams von Dukley ist ein neues Projekt in Porto Montenegro, einer der attraktivsten und…
Preis auf Anfrage
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Condo 4 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 4 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 199 m²
Stockwerk 8/8
Geräumiges Penthouse mit drei Schlafzimmern im Ostro-Gebäude, Teil des neuen Luxusviertels B…
$2,09M
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 4
Supreior Residence bietet eine Reihe von Wohnungen für jeden Geschmack in seinem neuen Kompl…
Preis auf Anfrage
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Condo 4 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 4 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern und Meerblick - Ostro Gebäude, Boka Place, in der Porto Monten…
$1,85M
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 3
Haus am Meer - eine neue Ästhetik des Lebens vor der Adriaküste House on the Sea ist ein Pre…
$130,574
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Condo 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/6
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer und Meerblick, Baia, Regent Pool Club, Porto Monten…
Preis auf Anfrage
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Condo 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 8/8
Luxus-Wohnung: möbliertes Duplex-Penthouse mit Meerblick und Marina Porto Montenegro - Thea …
$2,07M
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Condo 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/4
Gemütliche komplett eingerichtete Wohnung mit einem Schlafzimmer im Gebäude Ksenija, Porto M…
Preis auf Anfrage
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Condo 4 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 4 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 247 m²
Stockwerk 4/4
Elegantes Penthouse mit drei Schlafzimmern und direktem Zugang zum Pool auf dem Dach, Zeta G…
Preis auf Anfrage
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Condo in Tivat, Montenegro
Condo
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 5
Tauchen Sie ein in eine Welt von unglaublichem Luxus und anspruchsvollem Stil mit einem neue…
$1,50M
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Condo 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Condo 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Etagenzahl 4
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer und einer Seitenansicht des Meeres - Gebäude Ksenij…
$714,945
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