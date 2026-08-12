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Büroräumen in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
12
14 immobilienobjekte total found
Büro 18 m² in Budva, Montenegro
Büro 18 m²
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Eine Bürofläche von 18 m2 befindet sich im Zentrum von Budva, im renommierten Centar-Viertel…
$85,532
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Büro 70 m² in Budva, Montenegro
Büro 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
Neue Adresse für Ihr Unternehmen in Montenegro mit Meerblick! Budva, strenge Innenstadt. Bü…
$366,560
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Büro 660 m² in Boreti, Montenegro
Büro 660 m²
Boreti, Montenegro
Fläche 660 m²
Preis pro 1 m2. Gewerberäume mit einer Fläche von 440m2 und 220m2 im berühmten Belvedere Res…
$2,472
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TekceTekce
Büro 18 m² in Petrovac, Montenegro
Büro 18 m²
Petrovac, Montenegro
Fläche 18 m²
Parkplatz in der Garage, in einem Wohnungsgebäude im 2. Stock. Die Fläche nach den Dokumente…
$18,037
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Büro 16 m² in Budva, Montenegro
Büro 16 m²
Budva, Montenegro
Fläche 16 m²
Geschlossene Garage von 16m2 in der Region Dubovica. Ein abschließbares System wird von der …
$29,675
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Büro 24 m² in Budva, Montenegro
Büro 24 m²
Budva, Montenegro
Fläche 24 m²
Etagenzahl 5
Gewerberaum in einem neuen modernen Haus 2026.Decken von 4 m2 - es besteht die Möglichkeit, …
$109,227
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Immobilienagentur
Status-M, D.O.O
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Büro 38 m² in Budva, Montenegro
Büro 38 m²
Budva, Montenegro
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Gewerbefläche von 38 m2 befindet sich in einer renommierten Wohnanlage, im Herzen von Budva,…
$290,921
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Büro 70 m² in Budva, Montenegro
Büro 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
Luxusbüro im Businesscenter TQ Plaza, mit einer Gesamtfläche von 70 Quadratmetern. Ausgezeic…
$365,803
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Büro 90 m² in Budva, Montenegro
Büro 90 m²
Budva, Montenegro
Fläche 90 m²
Bürofläche von 90 m2 zum Verkauf im Nivelle Gebäude, in einer großartigen Lage in der Stadt.…
$334,307
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Büro 70 m² in Budva, Montenegro
Büro 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
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$334,786
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Büro 52 m² in Budva, Montenegro
Büro 52 m²
Budva, Montenegro
Fläche 52 m²
Die Gesamtfläche von 52 Quadratmetern.m. Deckenhöhe 6 Meter Die Entfernung zum Meer und zu…
$562,200
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Büro 90 m² in Budva, Montenegro
Büro 90 m²
Budva, Montenegro
Fläche 90 m²
Zu verkaufen ist ein voll ausgestattetes Restaurant mit allen Geräten und Inventar. Im Resta…
$530,646
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commercial premises in Budva in Budva, Montenegro
commercial premises in Budva
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Etagenzahl 1
sale of commercial premises in Budva, Tehnomax store area
$273,478
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Büro 43 m² in Budva, Montenegro
Büro 43 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 18
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Real estate residence permit 8 I am a sinking, the presence
$134,625
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