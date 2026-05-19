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Business zum Verkauf in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
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12 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 339 m² in 13 Monsiberia, Montenegro
Fertiges Geschäft 339 m²
13 Monsiberia, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 339 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten zum Verkauf ein zweistöckiges Haus im Dorf Dobra Water. Nur 800 Meter vom Kiesels…
$3,17M
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Fertiges Geschäft 650 m² in Budva, Montenegro
Fertiges Geschäft 650 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 650 m²
Etagenzahl 4
Ein herrliches Hotel in der Stadt Budva. Es befindet sich an einem ausgezeichneten Ort, gesc…
$3,08M
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Fertiges Geschäft 957 m² in Buljarica, Montenegro
Fertiges Geschäft 957 m²
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 957 m²
Etagenzahl 4
Hotel zum Verkauf, in Boullarica, auf einem Hügel, mit Blick auf die gesamte Bucht von Boull…
$2,70M
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International Property AlertInternational Property Alert
Fertiges Geschäft 317 m² in Budva, Montenegro
Fertiges Geschäft 317 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 317 m²
Stockwerk 2/2
Stellen Sie sich einen Morgen vor, wenn das Sonnenlicht sanft durch Panoramafenster durchdri…
$1,29M
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Fertiges Geschäft 600 m² in Becici, Montenegro
Fertiges Geschäft 600 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 600 m²
Etagenzahl 4
Mini Hotel in Becicici. Dieses Hotel zeichnet sich vorteilhafterweise durch seine gute Lage …
$1,76M
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Fertiges Geschäft 795 m² in Becici, Montenegro
Fertiges Geschäft 795 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 795 m²
Etagenzahl 3
Haus in Rafailovichi in der Nähe des Meeres Im kleinen Ort Rafailovichi ist ein Mini-Hotel m…
$1,06M
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Fertiges Geschäft 200 m² in Rafailovici, Montenegro
Fertiges Geschäft 200 m²
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 200 m²
Etagenzahl 4
In der kleinen Ortschaft Rafailovichi zum Verkauf Steinhaus - Mini Hotel ab 1813. Das Haus m…
$879,225
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Fertiges Geschäft 823 m² in Becici, Montenegro
Fertiges Geschäft 823 m²
Becici, Montenegro
Zimmer 17
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 823 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung von 72 m2 mit zwei Schlafzimmern, befindet sich in einem…
$2,46M
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Fertiges Geschäft 1 100 m² in Buljarica, Montenegro
Fertiges Geschäft 1 100 m²
Buljarica, Montenegro
Fläche 1 100 m²
Etagenzahl 4
Schönes Hotel befindet sich in der Stadt Petrovac, die Entfernung vom Meer ist etwa 200 Mete…
$2,58M
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Fertiges Geschäft 1 490 m² in Becici, Montenegro
Fertiges Geschäft 1 490 m²
Becici, Montenegro
Fläche 1 490 m²
Etagenzahl 5
Das Minihotel befindet sich in der Ortschaft Becici, die als "Goldene Perle" von Montenegro …
$2,81M
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Fertiges Geschäft 600 m² in Boreti, Montenegro
Fertiges Geschäft 600 m²
Boreti, Montenegro
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Mini Hotel in Becicici. Das Hotel zeichnet sich vorteilhafterweise durch eine gute Lage, in …
$1,34M
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Fertiges Geschäft 215 m² in Budva, Montenegro
Fertiges Geschäft 215 m²
Budva, Montenegro
Fläche 215 m²
Dreistöckige Villa befindet sich in Budva, 10 Gehminuten vom slawischen Strand der Altstadt …
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Budva

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