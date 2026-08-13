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Anlageimmobilien in Gemeinde Budva, Montenegro

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Radenovici
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10 immobilienobjekte total found
Investition 35 m² in Rafailovici, Montenegro
Investition 35 m²
Rafailovici, Montenegro
Fläche 35 m²
Objektspeicher: G + S + P + 12 ( 13 oberirdische Böden ) Wohnbereich: von 25 m2 bis 700 m2 M…
$184,327
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Investition 3 607 m² in Zecevo selo, Montenegro
Investition 3 607 m²
Zecevo selo, Montenegro
Schlafräume 60
Fläche 3 607 m²
Budva Riviera, Bezirk Markovici. Das Investitionsprojekt ist 80% bereit% Ganzer Komplex zum …
$6,07M
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Investition 2 000 m² in Radenovici, Montenegro
Investition 2 000 m²
Radenovici, Montenegro
Fläche 2 000 m²
Budva Riviera, bei Kuce. Site für Elite-Bau mit Panoramablick Alle staatlichen Steuern wurd…
$930,945
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TekceTekce
Investition 41 m² in Budva, Montenegro
Investition 41 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Wir bieten Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, einen Geschäftsraum in einem neu gebauten Ge…
$158,117
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Investition 777 m² in Zecevo selo, Montenegro
Investition 777 m²
Zecevo selo, Montenegro
Fläche 777 m²
Warenbezeichnung Budva Riviera, Bezirk Markovici. Investitionsobjekt in der Bauphase - fünfs…
$86,112
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Investition 1 400 m² in Radenovici, Montenegro
Investition 1 400 m²
Radenovici, Montenegro
Schlafräume 10
Fläche 1 400 m²
Alle Berechtigungen sind verfügbar. Verkauf vom Eigentümer. Tolle Aussicht auf das Meer und …
$810,866
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Investition in Przno, Montenegro
Investition
Przno, Montenegro
Jetzt ist Montenegro der einzige Staat in Europa mit einem bestehenden staatlichen Investiti…
$864,924
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Investition 600 m² in Radenovici, Montenegro
Investition 600 m²
Radenovici, Montenegro
Fläche 600 m²
Warenbezeichnung Fertiges Projekt! Alle Freiräume wurden erhalten! Kaufen und bauen Sie Ihr …
$324,346
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Investition 600 m² in Radenovici, Montenegro
Investition 600 m²
Radenovici, Montenegro
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Drei Objekte - auf 50 % Konstruktion in Bearbeitung. Alle Berechtigungen sind verfügbar. Ver…
$302,723
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Investition in Budva, Montenegro
Investition
Budva, Montenegro
Jetzt ist Montenegro der einzige Staat in Europa mit einem bestehenden staatlichen Investiti…
$486,520
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