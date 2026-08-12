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Restaurants und Cafes in Gemeinde Budva, Montenegro

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Restaurant, Café 480 m² in Budva, Montenegro
Restaurant, Café 480 m²
Budva, Montenegro
Fläche 480 m²
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Restaurant, Café 960 m² in Rafailovici, Montenegro
Restaurant, Café 960 m²
Rafailovici, Montenegro
Fläche 960 m²
Budvan Riviera, Bezirk Rafailovichi, erste Linie am Meer. Restaurant mit Restaurant Entfern…
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Restaurant, Café 90 m² in Budva, Montenegro
Restaurant, Café 90 m²
Budva, Montenegro
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
#Selling #BudvaID 362.🍴 Restaurant zum Verkauf in Budva🔎 Restaurantbereich: 90 m2• Voll ausg…
$601,838
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