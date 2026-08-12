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Gewerbeimmobilien in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
112
Becici
20
Rafailovici
6
Przno
6
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182 immobilienobjekte total found
Hotel 575 m² in Budva, Montenegro
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 575 m²
Etagenzahl 5
Wir präsentieren Ihnen vorgefertigte Geschäfte in Budva. Betriebswohnung Hotel 950m vom slow…
$1,49M
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Privatverkäufer
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Büro 18 m² in Budva, Montenegro
Büro 18 m²
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Eine Bürofläche von 18 m2 befindet sich im Zentrum von Budva, im renommierten Centar-Viertel…
$85,532
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Gewerbefläche 85 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 85 m²
Budva, Montenegro
Fläche 85 m²
Die Gewerbefläche von 85 m2 steht zum Verkauf im Hotel Diplomat, das sich entlang der Budva-…
$415,665
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TekceTekce
Hotel 1 530 m² in Seoca, Montenegro
Hotel 1 530 m²
Seoca, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 530 m²
Eine außergewöhnliche schlüsselfertige Hotel-Investitionsmöglichkeit in Seoce, Budva, bietet…
$1
MwSt.
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Gewerbefläche 85 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 85 m²
Budva, Montenegro
Fläche 85 m²
Eine 85 m2 große Gewerbefläche steht im Hotel Diplomat an der Budva-Umfahrung in einer gesch…
$3,002
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Gewerbefläche 100 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 100 m²
Budva, Montenegro
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
K4-164. Gewerberäume in BudvaGewerbeimmobilien in Budva zu verkaufenFläche des Raumes 100m2 …
$297,266
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Red Feniks Montenegro
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Gewerbefläche 626 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 626 m²
Budva, Montenegro
Fläche 626 m²
Stockwerk 1
Auf Verkauf eine gemütliche Wohnung im ruhigen Feriendorf Boko - Kotor Bay Prchan. Die Gesam…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 105 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 105 m²
Budva, Montenegro
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Der kommerzielle Raum im Handelszentrum TQ-Plaza.  TQ-Plaza Ist im Stadtzentrum erfolgreic…
$521,383
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VALUE.ONE
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Hotel 200 m² in Becici, Montenegro
Hotel 200 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 200 m²
$244,373
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Fertiges Geschäft 823 m² in Becici, Montenegro
Fertiges Geschäft 823 m²
Becici, Montenegro
Zimmer 17
Schlafräume 17
Anzahl der Badezimmer 17
Fläche 823 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung von 72 m2 mit zwei Schlafzimmern, befindet sich in einem…
$2,42M
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Hotel in Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Dieses charmante Minihotel bietet eine tolle Investitionsmöglichkeit. Das Hotel umfasst eine…
$1,27M
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Аталанта
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Hotel 1 000 m² in Stanisici, Montenegro
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Montenegro
Zimmer 17
Fläche 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
MwSt.
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Hotel 1 800 m² in Budva, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 1 800 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Investitionsprojekt bestehend aus einem Wohnkomplex mit 1…
$3,72M
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Monteonline
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Gewerbefläche 120 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 120 m²
Budva, Montenegro
Fläche 120 m²
Stockwerk 1
Restaurant zum Verkauf in Budva – 100 m2 + TerrasseGewerbeimmobilien zu verkaufen in Budva E…
$544,461
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Mbroker
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Hotel 345 m² in Becici, Montenegro
Hotel 345 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 345 m²
Ein hochwertiges Apartmenthaus (Hotel), ideal für die Vermietung an Touristen oder als Famil…
$994,090
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Gewerbefläche 70 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
Stockwerk 3
Hochklassige Geschäftsräume zum Verkauf in der multifunktionalen Komplex TQ Plaza, im Herzen…
$365,497
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Mbroker
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Gewerbefläche 425 m² in Petrovac, Montenegro
Gewerbefläche 425 m²
Petrovac, Montenegro
Fläche 425 m²
Verkauf von Geschäftsräumen für eine Bank, Restaurant oder Geschäft
$581,841
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Hotel in Becici, Montenegro
Hotel
Becici, Montenegro
Schlafräume 18
Ein voll ausgestattetes Hotel mit einem Restaurant ist in Bečići, etwa 200m vom Meer entfern…
$2,67M
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Büro 70 m² in Budva, Montenegro
Büro 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
Neue Adresse für Ihr Unternehmen in Montenegro mit Meerblick! Budva, strenge Innenstadt. Bü…
$366,560
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Büro 660 m² in Boreti, Montenegro
Büro 660 m²
Boreti, Montenegro
Fläche 660 m²
Preis pro 1 m2. Gewerberäume mit einer Fläche von 440m2 und 220m2 im berühmten Belvedere Res…
$2,472
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Hotel 44 m² in Budva, Montenegro
Hotel 44 m²
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Ready -made Vermietungsgeschäft ist ein Gewerbegelände im TQ Plaza Einkaufszentrum im 1. Sto…
$207,280
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Monteonline
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Hotel 2 700 m² in Denjasi Cesminovo, Montenegro
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Fläche 2 700 m²
Hot Angebot: Hotelverkäufe in Montenegro - Club-KomplexDas Hotel liegt in einer malerischen …
$2,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 317 m² in Budva, Montenegro
Hotel 317 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
MwSt.
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Hotel 1 056 m² in Gemeinde Budva, Montenegro
Hotel 1 056 m²
Gemeinde Budva, Montenegro
Fläche 1 056 m²
Etagenzahl 2
LAGEEingebettet in einer ruhigen natürlichen Umgebung innerhalb der Gemeinde Budva befindet …
$4,59M
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Gewerbefläche 268 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 268 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Wohnfläche: 268m2 (4 x 67m2)Schlafzimmer: 3Badezimmer: 3Boden: 4Gewerbefläche: 54m2 (getrenn…
$1,73M
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 132 m² in Budva, Montenegro
Hotel 132 m²
Budva, Montenegro
Fläche 132 m²
Zu verkaufen ist eine voll ausgestattete kommerzielle Prämisse mit einer Fläche von 132 m2, …
$439,321
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Monteonline
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Gewerbefläche 70 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
Etagenzahl 7
Gehobene Geschäftsräume in   multifunktionaler Komplex   TQ   Plaza   im Zentrum von Budva –…
$365,781
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VALUE.ONE
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Gewerbefläche 70 m² in Budva, Montenegro
Gewerbefläche 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/7
Langfristige Miete: Hochklassiger Büroraum im gemischten Premium-Komplex TQ Plaza im Zentrum…
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VALUE.ONE
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Hotel 950 m² in Becici, Montenegro
Hotel 950 m²
Becici, Montenegro
Fläche 950 m²
In der beliebten touristischen Siedlung Bečići, nur 2 km von Budva und 350 m vom Strand entf…
$3,15M
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Fertiges Geschäft 957 m² in Buljarica, Montenegro
Fertiges Geschäft 957 m²
Buljarica, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 957 m²
Etagenzahl 4
Hotel zum Verkauf, in Boullarica, auf einem Hügel, mit Blick auf die gesamte Bucht von Boull…
$2,67M
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Budva

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