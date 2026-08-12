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Hotels in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
53
Becici
8
Przno
4
Sveti Stefan
3
85 immobilienobjekte total found
Hotel 575 m² in Budva, Montenegro
UP UP
Hotel 575 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 575 m²
Etagenzahl 5
Wir präsentieren Ihnen vorgefertigte Geschäfte in Budva. Betriebswohnung Hotel 950m vom slow…
$1,49M
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Hotel 1 530 m² in Seoca, Montenegro
Hotel 1 530 m²
Seoca, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 530 m²
Eine außergewöhnliche schlüsselfertige Hotel-Investitionsmöglichkeit in Seoce, Budva, bietet…
$1
MwSt.
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Hotel 200 m² in Becici, Montenegro
Hotel 200 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 200 m²
$244,373
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TekceTekce
Hotel in Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Dieses charmante Minihotel bietet eine tolle Investitionsmöglichkeit. Das Hotel umfasst eine…
$1,27M
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Аталанта
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Hotel 1 000 m² in Stanisici, Montenegro
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Montenegro
Zimmer 17
Fläche 1 000 m²
For sale:Hotel, 4 floor with a total area of 1,000 m², featuring 17 fully equipped apartment…
$2,43M
MwSt.
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Hotel 1 800 m² in Budva, Montenegro
Hotel 1 800 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 16
Fläche 1 800 m²
Wir präsentieren ein einzigartiges Investitionsprojekt bestehend aus einem Wohnkomplex mit 1…
$3,72M
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Hotel 345 m² in Becici, Montenegro
Hotel 345 m²
Becici, Montenegro
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 345 m²
Ein hochwertiges Apartmenthaus (Hotel), ideal für die Vermietung an Touristen oder als Famil…
$994,090
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Hotel in Becici, Montenegro
Hotel
Becici, Montenegro
Schlafräume 18
Ein voll ausgestattetes Hotel mit einem Restaurant ist in Bečići, etwa 200m vom Meer entfern…
$2,67M
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Hotel 44 m² in Budva, Montenegro
Hotel 44 m²
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Ready -made Vermietungsgeschäft ist ein Gewerbegelände im TQ Plaza Einkaufszentrum im 1. Sto…
$207,280
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Hotel 2 700 m² in Denjasi Cesminovo, Montenegro
Hotel 2 700 m²
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Fläche 2 700 m²
Hot Angebot: Hotelverkäufe in Montenegro - Club-KomplexDas Hotel liegt in einer malerischen …
$2,05M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 317 m² in Budva, Montenegro
Hotel 317 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 317 m²
We are pleased to present an exceptional investment opportunity: a newly built, fully operat…
$1,33M
MwSt.
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Hotel 1 056 m² in Gemeinde Budva, Montenegro
Hotel 1 056 m²
Gemeinde Budva, Montenegro
Fläche 1 056 m²
Etagenzahl 2
LAGEEingebettet in einer ruhigen natürlichen Umgebung innerhalb der Gemeinde Budva befindet …
$4,59M
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Hotel 132 m² in Budva, Montenegro
Hotel 132 m²
Budva, Montenegro
Fläche 132 m²
Zu verkaufen ist eine voll ausgestattete kommerzielle Prämisse mit einer Fläche von 132 m2, …
$439,321
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Hotel 950 m² in Becici, Montenegro
Hotel 950 m²
Becici, Montenegro
Fläche 950 m²
In der beliebten touristischen Siedlung Bečići, nur 2 km von Budva und 350 m vom Strand entf…
$3,15M
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Hotel 700 m² in Budva, Montenegro
Hotel 700 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 700 m²
Stockwerk 4
Beschreibung: Entdecken Sie eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein blühendes Hotel im Herzen…
$1,63M
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Hotel 480 m² in Budva, Montenegro
Hotel 480 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 480 m²
Hotel für Restaurierung mit Panoramablick auf das Meer in Petrovat. Das Haus hat 4 Etagen vo…
$739,325
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Hotel in Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Hotelfläche: 400 m2 Landfläche: 600m2 Bereich: Podoshlyun Entfernung zum Meer: 200 Meter …
$1,29M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 537 m² in Budva, Montenegro
Hotel 537 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 537 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus (Wille) in Montenegro (Montenegro) in. Budva 536.78sq.m. Land …
Preis auf Anfrage
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Hotel 96 m² in Budva, Montenegro
Hotel 96 m²
Budva, Montenegro
Fläche 96 m²
Ein einzigartiger kommerzieller Raum für ein Restaurant ist im neuen Old Bakery Komplex in m…
$362,741
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Hotel 382 m² in Budva, Montenegro
Hotel 382 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 382 m²
Zu verkaufen ist ein gemütliches Minihotel in der malerischen Lastva Grbaljska, ein idealer …
Preis auf Anfrage
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Hotel 350 m² in Budva, Montenegro
Hotel 350 m²
Budva, Montenegro
Fläche 350 m²
Hotel zum Verkauf in Budva, 500 Meter vom Stadtzentrum entfernt. Das Hotel hat eine Fläche v…
$1,74M
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Hotel 358 m² in Przno, Montenegro
Hotel 358 m²
Przno, Montenegro
Zimmer 20
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 358 m²
Fläche: 358 m2Landfläche: 386 m2Wohnungen: 10EmpfangMini-Hotel mit 10 Apartments von 358 m2 …
Preis auf Anfrage
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Hotel 950 m² in Becici, Montenegro
Hotel 950 m²
Becici, Montenegro
Fläche 950 m²
In der beliebten touristischen Siedlung Bečići, nur 2 km von Budva und 350 m vom Strand entf…
$3,14M
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Hotel 537 m² in Budva, Montenegro
Hotel 537 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 537 m²
Ein betriebsbereites Hotelgeschäft in Montenegro. Derzeit wird alles übergeben. Ein 4-stöcki…
$1,73M
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Hotel in Budva, Montenegro
Hotel
Budva, Montenegro
Hotel 5 Sterne in Budva mit einer tollen Lage - zum Verkauf. Das Hotel liegt am Eingang der …
$23,40M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 317 m² in Budva, Montenegro
Hotel 317 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 317 m²
Wir freuen uns auf eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit: ein neu gebautes, voll bet…
$1,34M
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Hotel 288 m² in Budva, Montenegro
Hotel 288 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 288 m²
Dreistöckiges Haus in einer gemütlichen und ruhigen Gegend von Budva zum persönlichen Gebrau…
$967,308
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Hotel 1 000 m² in Stanisici, Montenegro
Hotel 1 000 m²
Stanisici, Montenegro
Zimmer 17
Fläche 1 000 m²
Zum Verkauf:Hotel, 4 Etage mit einer Gesamtfläche von 1.000 m2, mit 17 voll ausgestatteten A…
$2,43M
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Hotel 300 m² in Budva, Montenegro
Hotel 300 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 300 m²
Verkauf! Großartig auseinander - Hotel in Budva mit 11 Zimmern, das Zentrum von Budva.Fläche…
$1,54M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 70 m² in Budva, Montenegro
Hotel 70 m²
Budva, Montenegro
Fläche 70 m²
Verkauf von hochwertigen Geschäftsräumen in der multifunktionalen Komplex TQ Plaza im Zentru…
$362,741
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