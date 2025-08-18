Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Northern Region, Malta

Naxxar
27
Mosta
27
Rabat
26
Swieqi
16
7 immobilienobjekte total found
Haus 10 zimmer in Naxxar, Malta
Haus 10 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 340 m²
Etagenzahl 3
NAXXAR - Fachmännisch umgebautes House of Character in ein Luxushaus mit modernem Komfort.  …
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Dieser exquisite, freistehende Bungalow liegt in unmittelbarer Nähe der atemberaubenden Stra…
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Swieqi, Malta
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Locatedinmadliena, ThisSpacious (Approx.170SQM), WellmainedandDesignedtopfloormisonette Aliv…
$699,498
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Bungalow 7 zimmer in Naxxar, Malta
Bungalow 7 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 490 m²
Etagenzahl 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Eine Anfrage stellen
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
ExceptionalsemidetachedbungoutDoor & Indoorpoolssanpawltattargalocedinapul-de-SacandSechedwi…
$3,04M
Eine Anfrage stellen
Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Villa 15 zimmer in Mellieha, Malta
Villa 15 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 355 m²
Etagenzahl 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43M
Eine Anfrage stellen

