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Wohnimmobilien in Northern Region, Malta

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Mosta
177
Saint Pauls Bay
151
Swieqi
116
Naxxar
79
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787 immobilienobjekte total found
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
In einem der begehrtesten Villenviertel von Melliehas liegen diese Eigenschaften auf Grundst…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mellieha, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mellieha, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fünfte Etage Wohnung mit spektakulären, nach Süden ausgerichteten, ungehinderten 180-Grad-An…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mtarfa, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mtarfa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf Mtarfa In dem ruhigen und begehrten Dorf Mtarfa gele…
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TekceTekce
Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxusvilla zum Verkauf Mosta In einem der begehrtesten Villenviertel von Mostas gelegen, bi…
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Penthouse in Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Swatar Geräumiges 3-Zimmer-Penthouse mit ausgedehnten Terrassen und atemberaubenden Landscha…
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Penthouse in Mtarfa, Malta
Penthouse
Mtarfa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Atemberaubend 300 SQM Penthouse zum Verkauf in Mtarfa Entdecken Sie dieses außergewöhnliche…
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
In einer sehr begehrten Gegend in Mosta gelegen, steht dieses atemberaubende, quadratische, …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf Geräumige 3-Zimmer-Masonette mit 2-Auto-Garage Eine wunderschön präsentierte un…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mellieha, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mellieha, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Manikata, in einem exklusiven Block von nur vier Wohnungen. Dies…
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Haus 3 Schlafzimmer in Xemxija, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Xemxija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine attraktive zum Verkauf stehende Immobilie in der begehrten Gegend von Wardija ein chara…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mtarfa, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mtarfa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Geräumige 3-Zimmer-Maisonette zum Verkauf in Mtarfa In dem ruhigen und sehr begehrten Dorf …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mellieha, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Drei Schlafzimmer Wohnungen in einem gesuchten Bereich in Mellieha. Diese fertig gebaute Woh…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Ein luxuriöses und zeitgenössisches Meisterwerk, das in der malerischen Umgebung von Mellieh…
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt ist dieses expansive 4-stöckige Duplex-Penthouse in einer Luxus-Entwicklun…
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Penthouse in Bugibba, Malta
Penthouse
Bugibba, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Modernes Penthouse in der begehrten Gegend von Salina, bietet ein geräumiges und praktisches…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mellieha, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Zu verkaufen in der malerischen Stadt Mellieha ist diese geräumige und moderne 3-Zimmer-Wohn…
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Penthouse in Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
MOSTA - Komplett Möbliert und bereit, in moderne Corner Penthouse in der Nähe von All Amenit…
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Penthouse in Mellieha, Malta
Penthouse
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
MELLIEHA - NEU AN DER MARKET - Ein 168 m2 großes Penthouse, das Teil eines intelligenten neu…
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Haus 4 Schlafzimmer in Mtarfa, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Mtarfa, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein großes Reihenhaus in diesem viel gesuchten Gebiet von Mtarfa. Das Anwesen besteht aus ei…
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Wohnung in Swieqi, Malta
Wohnung
Swieqi, Malta
Eingebettet in pulsierende und hoch begehrte Stadt Swieqi, präsentieren wir diese neue Entwi…
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Penthouse in Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses außergewöhnliche 3-Schlafzimmer, 4-Badezimmer Penthouse in prestigeträchtigem San Paw…
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Wohnung in Naxxar, Malta
Wohnung
Naxxar, Malta
Ein professionell präsentiertes Apartment in Naxxar ist ab sofort als zu verkaufendes Anwese…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Mosta zokrija Wohnung im zweiten Stock mit Aufzug verfügt über eine große offene Küche / Woh…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Swieqi, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Swieqi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine seltene Gelegenheit, eine wunderschön fertiggestellte Wohnung in einer der prestigeträc…
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Wohnung in Swieqi, Malta
Wohnung
Swieqi, Malta
Eingebettet in pulsierende und hoch begehrte Stadt Swieqi, präsentieren wir diese neue Entwi…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Naxxar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Naxxar neue Entwicklung in einem exklusiven Komplex. Diese moderne Residenz bietet eine Ausw…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Swieqi, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Swieqi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Zurzeit im Erdgeschoss Maisonette in einer der besten Lagen in Swieqi Unterkunft besteht aus…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Swieqi, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Swieqi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese 97-Quadratmeter 2-Zimmer-Wohnung in Swieqi ist derzeit in der Entwicklung und bietet e…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bugibba, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bugibba, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses wunderschön präsentierte zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer-Wohnung in der begehrten …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mosta, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mosta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Schlafzimmer Apartment | 2. Stock | Mosta Eine fantastische Gelegenheit, ein Haus im Herz…
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