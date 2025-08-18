Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Northern Region, Malta

Naxxar
27
Mosta
27
Rabat
26
Swieqi
16
2 immobilienobjekte total found
Bungalow 7 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 7 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 030 m²
Etagenzahl 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Preis auf Anfrage
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
ExceptionalsemidetachedbungoutDoor & Indoorpoolssanpawltattargalocedinapul-de-SacandSechedwi…
$3,04M
