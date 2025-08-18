Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser in Northern Region, Malta

26 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Mosta, Malta
Reihenhaus
Mosta, Malta
Auf einem charmanten Grundstück von ca. 320 qm in einem ruhigen UCA Bereich, dieses außergew…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Stadthaus in Rabat, Malta bietet die perfekte Mischung aus modernen Bequeml…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Dieses atemberaubende 4-Zimmer-Stadthaus in der charmanten Stadt Rabat in Malta bietet eine …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Saint Pauls Bay, Malta
Reihenhaus
Saint Pauls Bay, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2-Zimmer-Stadthaus in St Paul's Bay. Sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Naxxar, Malta
Reihenhaus
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Stadthaus befindet sich im ruhigen Herzen von Naxxar und bietet die perfekt…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein charmantes unumgesetztes Stadthaus, das mit Planungsgenehmigungen verkauft wird, wird in…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes Grand Townhouse im Urban Conservation Area von Rabat. Das Anwesen umfasst einen …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Diese einzigartige Gelegenheit für ein Townhouse in der besten Gegend von Rabat mit vielen t…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses wunderschöne Stadthaus im Dorf Rabat (Malta) ist ein neu renovierter Hochstandard. Es…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Naxxar, Malta
Reihenhaus
Naxxar, Malta
Haus zum Verkauf in Naxxar Dieses Anwesen befindet sich in ruhiger Lage im charmanten Dorf …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Unkonvertiertes Eck-Stadthaus im Dorfkern von Rabat, auf 2 Straßen gesetzt und genießen natü…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie Luxusleben im Herzen von Rabat mit diesem exklusiven Stadthaus. Wenn Sie die I…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Stadthaus in Rabat mit großem Rückgarten und vollem Luftraum. Das Anwesen verfügt über 2 Ein…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Mellieha, Malta
Reihenhaus
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Stadthaus auf zwei Straßen in bester Lage in Mellieha. Objekt besteht aus 3 Stock…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Mellieha, Malta
Reihenhaus
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Stadthaus, auf 5 Etagen in diesem malerischen Dorf Mellieha gelegen, genießen Sie…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Gharghur, Malta
Reihenhaus
Gharghur, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Doppelfront, Ecke Stadthaus in einer sehr ruhigen Gegend in Gharghur. Das Anwesen besteh…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Mdina, Malta
Reihenhaus
Mdina, Malta
Schlafräume 4
Dieses schöne Anwesen in der historischen Stadt Mdina bietet eine einzigartige Gelegenheit, …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Naxxar, Malta
Reihenhaus
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes 4-Zimmer-Stadthaus in einem der gefragtesten Gegenden von Naxxar und in der Nähe…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Naxxar, Malta
Reihenhaus
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses atemberaubende Stadthaus befindet sich in der begehrten Gegend von Naxxar, ist jetzt …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Naxxar, Malta
Reihenhaus
Naxxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Stadthaus bietet die perfekte Kombination…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Haus befindet sich in einer sehr ruhigen Wohngegend in Rabat. Es besteht aus einer se…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Mellieha, Malta
Reihenhaus
Mellieha, Malta
Mellieha Stadthaus unkonvertiert auf 2 Straßen gut für Entwicklung
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Entdecken Sie ein unumgesetztes 2/3-Schlafzimmer-Stadthaus im Herzen von Rabat - A Hidden Ge…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Stadthaus in Rabat bietet einen komfortablen und voll möblierten Wohnraum u…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Mellieha, Malta
Reihenhaus
Mellieha, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Townhouse innerhalb der U.C.A des Dorfes mit gemusterten Fliesen, Jede Etage hat zwei Sc…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Rabat, Malta
Reihenhaus
Rabat, Malta
Dieses atemberaubende Stadthaus zum Verkauf in Rabat (UCA) bietet die perfekte Kombination a…
Preis auf Anfrage
