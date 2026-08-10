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Villen in Northern Region, Malta

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Naxxar
15
Rabat
8
Mosta
4
Swieqi
24
86 immobilienobjekte total found
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
In einem der begehrtesten Villenviertel von Melliehas liegen diese Eigenschaften auf Grundst…
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Villa in Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Luxusvilla zum Verkauf Mosta In einem der begehrtesten Villenviertel von Mostas gelegen, bi…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Ein luxuriöses und zeitgenössisches Meisterwerk, das in der malerischen Umgebung von Mellieh…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Eine seltene zum Verkauf stehende Immobilie in Madliena eine wunderschön präsentierte Villa …
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Villa 10 zimmer in Attard, Malta
Villa 10 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Eine außergewöhnliche, dreifache, Doppelhaushälfte befindet sich in der sehr wünschenswerten…
$2,21M
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese außergewöhnliche, freistehende Villa in Santa Maria Estate bietet einen atemberaubende…
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Villa in Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Villen zum Verkauf | Bidnija Eine seltene Chance, eine Villa in einem der friedlichsten Land…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine seltene Gelegenheit, eine Doppelhaushälfte zu erwerben, die in Schalenform angeboten wi…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese Villa bietet Ihnen die ultimative Gelegenheit, eine Scheibe Paradies zu besitzen. Eing…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neuer Standard von Modern Living: zwei exklusive Doppelhaus-Luxusvillen, die mit zeitgen…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Ein schöner Bungalow, auf einer soliden Felsenklippe gebaut, mit herrlichem Panoramablick au…
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Villa in Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses erstklassige Entwicklungsgrundstück bietet eine seltene Gelegenheit, ein ausgeklügelt…
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
SANTA MARIJA ESTATE - Diese drei Designer-Doppelhaus Villas sind sehr fertig, unter den male…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Große komplett freistehende Villa Bungalow 3000qm mit umliegendem reifen Garten großen Pool …
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
MELLIEHA- Eine tolle Gelegenheit, eine freistehende Villa in einem der Maltas am wünschenswe…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine 500 qm große Grundstücksvilla in High Ridge, Madliena, in Schalenform, bietet eine herv…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Eine imposante, völlig freistehende Villa in Prestigious Mensija In einer der gefragtesten …
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Vollständig freistehende Villa luxuriös fertig, gebaut auf ca. 1700 qm Land mit unverbautem …
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Villa bietet Ihnen die ultimative Gelegenheit, eine Scheibe Paradies zu besitzen. Eing…
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Villa in Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Villen zum Verkauf Bidnija Eine seltene Chance, eine Villa in einem der friedlichsten Landsc…
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Beeindruckend gehaltene Villa in dieser prestigeträchtigen Gegend von San Pawl tat-Targa. Da…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Eine herrliche zum Verkauf stehende Immobilie in Madliena: Diese Villa mit 3 Schlafzimmern w…
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Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Eine außergewöhnliche Fully Detached Villa mit herrlichem Blick auf das Land, auf einem groß…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Eine entzückende zum Verkauf stehende Immobilie in Madliena: Diese Villa mit 3 Schlafzimmern…
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Villa in Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese atemberaubende Villa in Rabat, Malta bietet luxuriöses Wohnen mit seinen 4 geräumigen …
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese Villa bietet Ihnen die ultimative Gelegenheit, eine Scheibe Paradies zu besitzen. Eing…
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Villa 12 zimmer in Naxxar, Malta
Villa 12 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 12
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie modernen Luxus in dieser exquisiten, Doppelhaus Villa in der sehr wünschenswer…
$2,09M
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Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Diese beiden außergewöhnlichen Villen befinden sich im begehrten Gebiet von San Pawl Tat-Tar…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Eine hervorragende Villa auf einem massiven Grundstück in Maltas exklusivsten Bereich. Diese…
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Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Eingebettet in die erhöhte Ruhe von Madliena, steht diese Villa als ein Ausführungsbeispiel …
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Immobilienangaben in Northern Region, Malta

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