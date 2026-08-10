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Bungalows in Northern Region, Malta

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Naxxar
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Saint Pauls Bay
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20 immobilienobjekte total found
Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großer Fully Detached Bungalow, auf einer Fläche von rund 1600 qm mit geräumigen Unterkü…
Preis auf Anfrage
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Ein vollständig freistehendes Drei-Zimmer-Bungalow mit Meerblick, gelegen in einer begehrten…
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Bungalow in Swieqi, Malta
Bungalow
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Entwicklung Möglichkeit: Ultra-Rare Swieqi Freistehende Bungalow auf Massive Plot Fully Det…
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LDV InvestLDV Invest
Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schöner Bungalow auf einem Grundstück von ca. 1000m2, in einer sehr exklusiven Villa in …
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Bungalow in Mgarr, Malta
Bungalow
Mgarr, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
BIDNIJA - Dieser schöne Bungalow liegt in der Landschaft einer sehr begehrten Lage, auf eine…
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Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 1.100qm voll abgelöster Bungalow mit atemberaubendem Meerblick in diesem viel gesuchten …
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Bungalow in Rabat, Malta
Bungalow
Rabat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wirklich einzigartiger Fund in Malta, ein einstöckiger Bungalow im Herzen der Landschaft…
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Bungalow in Xemxija, Malta
Bungalow
Xemxija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wardija - Ein hervorragendes Grundstück von ca. 1600qm mit Genehmigungen, einen schönen Bung…
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses außergewöhnliche Bungalow befindet sich in einem der prestigeträchtigsten Villenviert…
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Ein 3 Schlafzimmer Bungalow in Santa Maria Estate. Diese Immobilie verfügt über 3 Schlafzimm…
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Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Ein hervorragendes modernes 4 Schlafzimmer komplett freistehend…
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Bungalow in Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in diesem atemberaubenden, vollständig freistehenden Bungalow in einer erstklassi…
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Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
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Bungalow in Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Hoch fertig Bungalow auf einem tumolo mit großem pool und reifen garten genießen meer und lä…
Preis auf Anfrage
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Bungalow in Mosta, Malta
Bungalow
Mosta, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
San Giacomo Schön umgebautes 4 Doppelzimmer Haus bereit zu bewegen.•Property hat auch ein Fl…
Preis auf Anfrage
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Bungalow 7 zimmer in Naxxar, Malta
Bungalow 7 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 490 m²
Etagenzahl 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Bungalow 10 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 10 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 1
Experience luxurious Mediterranean living in Santa Maria Estate (MELLIEHA) with this spaciou…
$2,00M
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Bungalow 7 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 7 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 030 m²
Etagenzahl 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
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Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Dieser exquisite, freistehende Bungalow liegt in unmittelbarer Nähe der atemberaubenden Stra…
$1,94M
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Bungalow 19 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 19 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 19
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 850 m²
Etagenzahl 2
Entdecken Sie den unvergleichlichen Luxus dieses außergewöhnlichen Mellieha-Bungalows, geleg…
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Immobilienangaben in Northern Region, Malta

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