Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Northern Region, Malta

Naxxar
28
Mosta
28
Rabat
27
Swieqi
18
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Haus 11 zimmer in Gharghur, Malta
Haus 11 zimmer
Gharghur, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Gharghur - A tastefully converted House of Character, boasting authentic features, situated …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Northern Region

villen
bungalows
reihenhäuser

Immobilienangaben in Northern Region, Malta

mit Garage
mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen