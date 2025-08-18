Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Northern Region, Malta

Naxxar
27
Mosta
27
Rabat
26
Swieqi
16
Zeig mehr
4 immobilienobjekte total found
Bungalow 7 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 7 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 030 m²
Etagenzahl 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Dieser exquisite, freistehende Bungalow liegt in unmittelbarer Nähe der atemberaubenden Stra…
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Villa 15 zimmer in Mellieha, Malta
Villa 15 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 15
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 355 m²
Etagenzahl 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Northern Region

villen
bungalows
reihenhäuser

Immobilienangaben in Northern Region, Malta

mit Garage
mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen