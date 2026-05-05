Wohnung mit Garten kaufen in Malta

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Wohnung 8 zimmer in Mellieha, Malta
Wohnung 8 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/1
Mellieha – 159SQM Möblierte Wohnung im dritten Stock mit GarageGeräumig und bereit zu gehen,…
$736,881
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