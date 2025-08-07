Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Senglea, Malta

Wohnung 2 Schlafzimmer in Senglea, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Senglea, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Eckblock von 4 Studiowohnung plus Luftraum, die eine weitere Etage gebaut werden kann, in se…
Preis auf Anfrage
Wohnung 3 Schlafzimmer in Senglea, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Senglea, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Senglea - Eine weite vordere UCA Ecke freistehende Wohnung am Meer genießen erstaunliche dir…
Preis auf Anfrage
Wohnung 2 Schlafzimmer in Senglea, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Senglea, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Eine ganze Reihe von Wohnungen in Senglea sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeite…
Preis auf Anfrage
Wohnung 2 Schlafzimmer in Senglea, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Senglea, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese einzigartige Wohnung mit herrlichem Meerblick mit 2 Schlafzimmern und 1 Hauptbad, eine…
Preis auf Anfrage
