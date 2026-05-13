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Wohnungen in Ta Xbiex, Malta

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1 Zimmer
3
2 Zimmer
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8 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ta Xbiex, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Diese einzigartige Maisonette mit einem Schlafzimmer mit einem Spaziergang in Garderobe ein …
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ta Xbiex, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein geräumiges, im ersten Stock gelegenes Apartment in Ta' Xbiex. Die Unterkunft verfügt übe…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ta Xbiex, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 1
Eine Auswahl der 1. Etage 2. Stock 3. Stock 4. Stock oder 5. Stock Wohnungen ab 290 000 Wohn…
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ta Xbiex, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 2
Eine Auswahl an fünf neuen und hoch fertigen Wohnungen im 4. und 5. Stock in sehr guter Lage…
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Penthouse in Ta Xbiex, Malta
Penthouse
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Einzigartige geräumige Designer fertig Penthouse mit herrlichem Blick auf Valletta und Msida…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ta Xbiex, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
2-Zimmer-Wohnungen in einer erstklassigen Gegend in Ta Xbiex sehr zentral und in der Nähe al…
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MontbelMontbel
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ta Xbiex, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine 1 Schlafzimmer Duplex Maisonette in einer erstklassigen Gegend in Ta Xbiex sehr zentral…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ta Xbiex, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine schöne, modern gestaltete Wohnung mit herrlichem Blick auf Ta Xbiex Marina und Valetta …
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