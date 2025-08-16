Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Zabbar, Malta

Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
In der charmanten Stadt Zabbar gelegen, bietet diese Erdgeschoss-Maisonette eine einzigartig…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse bietet die perfekte Mischung aus modernem Luxus und geräumig…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Derzeit auf Plan ein Erdgeschoss Maisonettes, in einem sehr guten Ort in Zabbar. Die Unterku…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Zwei-Zimmer-Penthouse wird fertig verkauft ohne Badezimmer und Türen mit Land- und Meerblick
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 2-Zimmer-Wohnung in Zabbar, sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Wohnung im ersten Stock mit eigenem Luftraum in einem Block von nur 2.offene Küche / Wohnen …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Gelegenheit, diese hoch ausgerüstete drei Schlafzimmer große (179qm) Maisonette in zabb…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein geräumiges Apartment wird in einer sehr ruhigen Gegend in Zabbar verkauft, in einem Bloc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Hoch ausgestattete drei Schlafzimmer Erdgeschoss Maisonette, in einer sehr ruhigen Gegend vo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Das Penthouse verfügt über eine moderne offene Küche/Wohn-/Essbereich mit Zugang zu einer sc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ZABBAR (UCA) - 3 Schlafzimmer Penthouse mit Luftraum Offener Plan k/l/d Große Terrasse 3 Sch…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Eine Auswahl an neu gebauten und luxuriös fertigen Apartments in einer schönen Gegend von Za…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese schöne Wohnung in Zabbar ist die perfekte Wahl für diejenigen, die einen geräumigen un…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine brandneue Wohnung in einem neuen Block mit einem 146qr Meter in Zabbar mit Eckterrasse …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne Anwesen in der charmanten Stadt Zabbar wurde gerade zum Verkauf aufgeführt. Mi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wohnung im ersten Stock in einer sehr ruhigen Gegend in Zabbar Messen ca. 182qm. Die Unterku…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
In der charmanten Stadt Zabbar gelegen, bietet diese geräumige Solitary Maisonette die perfe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Apartment mit 3 Schlafzimmern in Zabbar im ersten Stock besteht aus einer offenen Küche/…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neu fertiges Erdgeschoss Maisonette in dieser ruhigen Wohngegend von Zabbar. Die Unterku…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Anwesen bietet die perfekte Mischung aus Stil, Raum und Luxus. Mit 3 g…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses erstaunliche Duplex Penthouse in einem Block von nur vier Einheiten, in einer schönen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse mit Aussicht in einer schönen Gegend von Zabbar. Eine schöne große Terrasse Südlag…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Wohnung im ersten Stock voll möbliert und bereit zu bewegen. Layout ist in Form einer offene…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein schönes helles und luftiges Penthouse in einer ruhigen Gegend, aber in der Nähe aller An…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt Zabbar Entwicklung. Auswahl von 2 / 3 Schlafzimmer Apartments. Noch auf Pl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Wohnungen ca. 130m2 in einer zentralen Gegend in Zabbar noch ruhige Gegend un…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 2 Schlafzimmer Maisonette im Erdgeschoss, mit Hauptsitz mit en suite, Hauptbad, offene …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine sehr gut halten 3 Schlafzimmer Maisonette mit grünem Bereich in Zabbar angeboten werden…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabbar, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabbar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neu gebautes Apartment befindet sich in dieser ruhigen Wohngegend in Zabbar. Die Unterku…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
"Entdecken Sie diese modernen Penthouses in einer erstklassigen, zentralen Lage, die die per…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
