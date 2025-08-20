Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Żejtun
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Zejtun, Malta

penthäuser
7
1 Zimmer
3
2 Zimmer
11
3 Zimmer
22
37 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 3 Schlafzimmer First Floor Maisonette im UCA Bereich von Zejtun sehr zentral und in der…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende Penthouse ist jeder Hausbesitzer Traum wahr werden! In der charmanten …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Malta Diese charmante Maisonette in Zejtun, Malta ist ein Muss für jeden, der einen gemütli…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ferienwohnungen Dieses charmante 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer-Wohnung in der wünschenswerte…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Verkauft auf Plan eine massive Ecke, Wohnung im ersten Stock in einer ruhigen Gegend in Zejt…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese charmante Maisonette in Zejtun bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Komfort…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Tolle Gelegenheit zum ersten Mal Käufer. Shell Form Wohnung im zweiten Stock in einer sehr r…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Wohnungsteil im dritten Stock von einem Block von 6 - Mit Aufzug ausgestattet - Fertig gebau…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne Drei-Schlafzimmer, zwei Badezimmer-Wohnung ist die perfekte Gelegenheit, ein l…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Derzeit auf Plan eine Choise von Penthouses, in einer ruhigen Wohngegend in Zejtun. Die Unte…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 1
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 2-Zimmer-Erdgeschoss Maisonette in Zejtun sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlich…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Terrassed Apartment im dritten Stock Objekt bewertet in Larg Küche und Wohnen, 2 Schlafzimme…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Ein Penthouse bestehend aus 2 Schlafzimmern, Badezimmer und eigenem Bad, Küche / Wohnen und …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 4 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Derzeit auf Plan diese große Erdgeschoss Maisonette, Messen etwa 253m2, in einer ruhigen Woh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Die atemberaubende Maisonette in Zejtun ist der Inbegriff von Luxus und Komfort. Dieses gerä…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Block von 4 Wohnungen im Stadtrand von Zejtun serviert mit Aufzug. Layout besteht aus einem …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Erhöhte Dreibettzimmer Erdgeschoss-Maisonette in Zejtun! Bestehend aus einem geräumigen Wohn…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese schöne 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Duplex-Wohnung in Zejtun ist die perfekte Kombinat…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 1
Ein CORNER PENTHOF bestehend aus 1 Schlafzimmer, 1 große Studie, Küche/Living, 1 Badezimmer …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neu gebaute Wohnung zum Verkauf in Zejtun. Es besteht aus Küche/Essen/Wohnen, 2 Schlafzimmer…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Ein PENTHOUSE bestehend aus 3 Schlafzimmern, 1 Badezimmer und eigenem Bad, Küche/Living und …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3-Zimmer-Wohnung in zentraler Lage und in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Zejtun. Die…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu gebaute Wohnung im Erdgeschoss zum Verkauf in Zejtun. Es besteht aus Küche/Essen/Wohnen,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine sehr schöne Maisonette befindet sich in einer ruhigen Gegend von Zejtun in Shell-Form verkauft
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist eine wirklich Familienwohnung auf ca. 185m2 gelegt, genießen Sie einen großen Außen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Aktuell auf der Planwahl von Wohnungen, Erdgeschoss, ersten und dritten Stock, befindet sich…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 1 Schlafzimmer Penthouse in zentraler Lage und in der Nähe aller Annehmlichkeiten in Zej…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zejtun, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
2 Apartments im gleichen Block noch im Plan, werden in Schalenform verkauft und wird bis Mär…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zejtun, Malta
Penthouse
Zejtun, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Spannende Penthouse-Funktion in Zejtun! Dieses geräumige Penthouse verfügt über 3 Schlafzimm…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
