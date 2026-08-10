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Wohnungen in Central Region, Malta

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Saint Julians
83
Sliema
122
Msida
45
Birkirkara
103
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663 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Santa Venera, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
MAISONETTE SANTA VENERA / Ideal für Familien oder als Mietinvestition / 3 Schlafzimmer (Mai…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pieta, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pieta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Pietà Erdgeschoss Studio Maisonette zum Verkauf. / Ausgezeichnete Mietinvestition oder für E…
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Penthouse in Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Schlafräume 2
FREIHALTIG Penthouse zum Verkauf Balzan Dieses stilvolle Penthouse bietet modernes Wohnen i…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Sliema Erdgeschoss 2-Zimmer-Wohnung 595.000 Direkt an der Küste von Sliema gelegen, ist die…
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Penthouse in Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Privates Penthouse Wohnen in Pietà | Ansichten, Sonnenuntergänge & Entertainer Terrasse/ In…
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Penthouse in Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses stilvolle, voll ausgestattete Penthouse mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern b…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl an 3 Schlafzimmer Wohnungen in Birkirkara bietet ein gut eingerichtetes Layout …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Eine Südlage, gut ausgestattete und voll möblierte Wohnung, , quadratisches Layout, genießen…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gzira, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gzira, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine prestigeträchtige Entwicklung zentral im Herzen von Gzira, jist off Der Strand Seafront…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Penthouse in Birkirkara bietet ein gut eingerichtetes Layout ideal für Familienleben. Di…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Santa Venera, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Luxuriöses 3-Zimmer-Apartment, 2. Stock-Wohnung in Santa Venera (Kühlbereich), mit einer Rei…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pieta, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pieta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumiges Anwesen mit einem hellen Wohn-/Essbereich mit Frontbalkon, einer separaten Küche,…
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Penthouse in Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
1 Schlafzimmer Penthouse im Bau bis Ende Juni 2020 abgeschlossen werden. Verkauf in Schalenform
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Penthouse in Santa Venera, Malta
Penthouse
Santa Venera, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein helles Penthouse in der Region St Venera UCA bietet eine hervorragende Möglichkeit, ein …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
A) DUPLEX WOHNUNG - ON GROUND UND FIRST FLOOR - THE GROUND FLOOR - LOWER LEVEL/98 SQUARE MET…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Pieta, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Pieta, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Pieta - Ein Schlafzimmer im ersten Stock APARTMENT auf einer ruhigen Straße, die zu einem sc…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Santa Venera, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Apartment besteht aus folgenden Zimmern, Küche-Dining auf der rechten Seite des Einga…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses atemberaubende Penthouse in Birkirkara ist ein Traum für jeden, der luxuriöses Leben …
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Wohnung 9 zimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 9 zimmer
Birkirkara, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/1
Treten Sie in diese stilvolle 3-Zimmer-Wohnung für modernes, komfortables Wohnen. Mit einer …
$513,201
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pieta, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pieta, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl aus der ersten, zweiten und dritten Etage Apartments, in einem sehr guten Berei…
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Penthouse in Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Luxuriöses Penthouse zum Verkauf in Sliema * Atemberaubende Ansichten * Fantastische Lage * …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Julians, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein Luxus-Wohnung mit 3 Schlafzimmern in einem prestigeträchtigen Block, bestehend aus einer…
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Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity 1-Schlafzimmer Apartment in Prime Birkirkara Lage Dieses 1-Sch…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pieta, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pieta, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Das Pieta Maisonette verfügt über drei Schlafzimmer und vier Badezimmer, sowie geräumige Woh…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Santa Venera, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Santa Venera Maisonette bietet einen komfortablen und praktischen Wohnraum mit der Mög…
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Penthouse in Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Das Luxury Penthouse besteht aus einem großen offenen Wohn-, Küchen- und Essbereich, der auf…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sliema, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sliema, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante Apartment mit 1 Schlafzimmer bietet sowohl Komfort als auch Komfort. Das An…
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Wohnung in Santa Venera, Malta
Wohnung
Santa Venera, Malta
Santa Venera eine charmante Maisonette mit 190m2 Platz und bereit, seinen neuen Besitzer beg…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gzira, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gzira, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Schlafzimmer Duplex-Apartment. in Gzira. Das Hotel liegt in einer ruhigen Gegend noch …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Santa Venera, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl Drei-Zimmer-Wohnungen ist in Santa Venera, geplant bis Februar 2026. Die Einhei…
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Eigenschaftstypen in Central Region

penthäuser
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2 Zimmer
3 Zimmer
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