Wohnungen in Southern Region, Malta

Qormi
68
Birzebbuga
41
Zebbug
35
Zurrieq
27
302 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Hamrun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses charmante Apartment mit 1 Schlafzimmer bietet im belebten Viertel von Hamrun die perf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl aus der ersten/zweiten oder dritten Etage Apartments, in einer sehr ruhigen Lag…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Qormi, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 3-Zimmer-Wohnung in Qormi, sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese U…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein zwei Schlafzimmer Duplex Penthouse in Hamrun, sehr zentral aber in einer ruhigen Gegend …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Qrendi, Malta
Penthouse
Qrendi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3 Schlafzimmer Penthouse in Qrendi sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Luqa, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Luqa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Das Layout besteht aus einem offenen Plan, Küche/Wohn-/Essbereich, der zu einem vorderen Bal…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Qormi, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Größer als üblich sehr hell und luftig. Objekt besteht aus offenem Plan, Küche, Essen, Wohne…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zurrieq, Malta
Penthouse
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses atemberaubende Penthouse in Zurrieq bietet ein luxuriöses und geräumiges Wohnerlebnis…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses schöne Penthouse im Herzen von Qormi ist die perfekte Gelegenheit für eine Investitio…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt 2 Penthäuser in Ghaxaq. Das Anwesen besteht aus einer offenen Küche, Wohne…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Siggiewi, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Siggiewi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - BARGAIN!!! Eingebettet in der charmanten Stadt Siggiewi, ist diese sehr ferti…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 2-Zimmer-Designer Penthouse in der ruhigen und besten Gegend von Qormi angrenzend Mriehe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Penthouse in dieser ruhigen Gegend von Birzebbugia. Die Unterkunft verfügt über e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Neues Penthouse Auf dem Markt in Ghaxaq zwei Schlafzimmer mit eigenem Bad, offene Küche/Wohn…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Entwickelt, um Ihr Leben zu verbessern, diese atemberaubende Penthouse-Maßnahmen 163 SqM und…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Hamrun - Penthouse mit offener Küche /wohnen / Esszimmer, 2 Schlafzimmer Haupt mit eigenem B…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Siggiewi, Malta
Penthouse
Siggiewi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes fertiges Penthouse mit eigenem Luftraum in einem neuen Block in Siggiewi. Das Pen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Siggiewi, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Siggiewi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine hoch fertige 2. Stock Maisonette in einer sehr schönen Gegend in Siggiewi genießen erst…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Siggiewi, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Siggiewi, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Duplex-Wohnung bestehend aus einer offenen Küche Dinning und Wohnbereich, zwei Badezimm…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Luqa, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Luqa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ferienwohnung 3 Schlafzimmer in Luqa. Das Anwesen verfügt über eine große offene Küche / Woh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Safi, Malta
Penthouse
Safi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schön fertiges Penthouse mit 212 qm in diesem ruhigen Dorf Safi. Die Unterkunft umfasst …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Schlafzimmer Maisonette im Herzen von Birzebbugia bestehend aus 3 Schlafzimmern/ Küche/ Wo…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Hamrun, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Die neue kommende Residenz in Hamrun wird komplett mit Badezimmern und Innentüren verkauft. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Penthouse mit 3 Schlafzimmern in Qormi sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeit…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Safi, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Safi, Malta
Schlafräume 1
Eine Auswahl von 3rd Floor Apartment in diesem viel gesuchten Bereich von Ibrag. Die Unterku…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Qormi, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu gebaut schwarz von 6 Wohnungen in Qormi, verkauft werden fertig ohne Badezimmer und Türe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Qormi, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Qormi, Malta
Schlafräume 1
Corner Air Space in Qormi. 2 Frontbalkone und auf der Rückseite ist es Straßenebene. 3+1 Flä…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zurrieq, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zurrieq, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
ZURRIEQ - In diesem gesuchten Bereich in der Nähe aller Annehmlichkeiten wird ein 170 m2 gro…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Luqa, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Luqa, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neuer Block auf dem Markt, befindet sich in einer ruhigen Gegend. Die Maisonette wird derzei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Schlafräume 2
Penthouse in einem kleinen Block zu verkaufen fertig einschließlich Badezimmer und Innentüre…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Southern Region

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Southern Region, Malta

Günstige
Luxuriös
