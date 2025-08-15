Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Paola, Malta

penthäuser
10
1 Zimmer
13
2 Zimmer
11
3 Zimmer
13
37 immobilienobjekte total found
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr fertiges Penthouse in einer ruhigen Wohngegend in Paola. Die Unterkunft verfügt übe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine 1-Zimmer-Wohnung in Paola sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese Ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Große 3-Zimmer-Wohnung hoch fertig ohne Badezimmer und Innentüren Balkon Terrasse von 15 m2…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine neue Entwicklung bestehend aus 2 Blocks in einer sehr ruhigen Gegend in Paola. Die 2 Sc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 2-Zimmer-Wohnung in Paola sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese Im…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses voll möblierte Paola Apartment verfügt über einen geräumigen 125SQ M Gesamtbereich un…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Drei Penthouses bestehend aus einer Küche Wohn- und Essbereich 2 Schlafzimmer und 2 Badezimm…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eine erste Etage Maisonette befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend in Paola. Unterkunft …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Eine dritte Etagenwohnung wird in Schalenform verkauft. Bestehend aus einem offenen Plan Woh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Paola - Auf Plan 2 Schlafzimmer fertige Wohnung ohne Türen und Badezimmer.Gute Größe Wohnen,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Duplex-Wohnung in der Nähe des Stadtzentrums, auch ideal als Mietinvestition. Im ersten Stoc…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Verkauf in Paola•Diese neue Entwicklung bietet eine Vielzahl von verbleibenden Wohnungen.••F…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 3-Zimmer-Wohnung, mit der Möglichkeit, ein 4. Schlafzimmer in Schalenform zu verkaufen,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Neuer Block von 1 Schlafzimmer Wohnungen zu Ende 2024. Garagen vorhanden
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine Wahl von 1 Schlafzimmer Penthäusern in Shell-Form verkauft werden.•Ab E120.000•Ende Feb…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine 3-Zimmer-Wohnung in Poala sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Diese Im…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 1
Eine erste Stock-Maisonette in Paola mit einem Fußabdruck von 83 Quadratmetern und verkauft …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Eine erste Etage Maisonette in Paola. Die Unterkunft umfasst einen Wohnbereich, Küche /Essen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Wohnung 3rd Floor (Lift inbegriffen) bestehend aus einem offenen Plan, 2 Schlafzimmer(Schlaf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zu verkaufen in Paola sind 4 Penthouses verfügbar.•Ein originelles, herausforderndes und fas…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Schnäppchen! Stadthaus in einer der besten Gegenden von Paola noch in der Nähe des Zentrums.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine Auswahl an Maisonetten, die in Schalenform verkauft werden.•Ab E121,000•Ende Februar 20…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Duplex-Maisonette bietet ein einzigartiges und geräumiges Layout, perfekt für die Umwa…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses atemberaubende Penthouse in der wünschenswerten …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses atemberaubende Penthouse-Haus befindet sich in der charmanten Stadt Paola, ist jetzt …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 1
1Schlafzimmer Penthouses in Paola. Unter Bau - geplant bis Juli 2025 In der Nähe aller Anneh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 3
Eine 3-Zimmer-Wohnung, mit der Möglichkeit, ein 4. Schlafzimmer in Schalenform zu verkaufen,…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Penthouse mit einem Schlafzimmer wird in Schalenform in Paola mit Blick auf einen ODZ-Be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Paola, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paola, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Ein Erdgeschoss 1 Schlafzimmer Maisonette in Poala sehr zentral und in der Nähe aller Annehm…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Paola, Malta
Penthouse
Paola, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Paola -- Penthouse-Ecke mit 70m2 Außenbereich, besteht aus einer offenen Küche, Wohn-, Essbe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
