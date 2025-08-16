Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birżebbuġa
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Birzebbuga, Malta

penthäuser
10
2 Zimmer
14
3 Zimmer
22
41 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, diese atemberaubende 2 Schlafzimmer erhöhten Erdgeschoss Ma…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Brand new second and third Floor Apartments bestehend aus einer offenen Küche /Essen und Woh…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr fertiges 3 Schlafzimmer, 159m2 Penthaus in einer ruhigen Wohngegend in Birzebbugia …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses atemberaubende zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer Maisonette befindet sich in der sch…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Schlafzimmer Maisonette in Birzebbugia (tal Papa Bereich) in der Nähe aller Annehmlich…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Eine Auswahl von Wohnungen in Birzebbugia aus einer Küche, Wohnen und Essen, 2 Schlafzimmer …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, offener Plan, hintere und vordere Balkone
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Ein Duplex-Penthouse in Birzebbugia befindet sich im vierten und fünften Stock, bestehend au…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Sehr geräumige quadratische Layout-Wohnungen mit großen Außenbereichen auf dem Markt für € 2…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 4 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Schöne große Wohnung mit Luftraum in Birzebbuga mit Meerblick Sehr großer offener Plan, der …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Große Wohnung mit Meerblick in birzebbuga 3 Schlafzimmer Massive naturbelassene Wohnfläche G…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine hoch ausgerüstete 3-Zimmer-Wohnung , Haupt mit eigenem Bad mit einem 50 qm Wohnzimmer, …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Birzebbuga, Malta
Wohnung
Birzebbuga, Malta
Brandneue Wohnungen in Birzebbugia bis März 2026 in Schalenform fertig gestellt werden sehr …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Erhöhte Bodenmaisonette 3 Schlafzimmer Garage verbunden Zurück zur Übersicht Bereit zum Einz…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt. Wohnung im 1. Stock. 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Rückbalkon und 1 Auto …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 4 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine brandneue Ecke Einsamkeit Maisonette in Birzebbuga. Diese Eigenschaft ist in Schalenfor…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Apartments im gleichen Block in Birzebbugia, sehr zentral und in der Nähe aller Annehmlich…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Brand neue 2-Zimmer-Wohnung im Herzen von Birzebbugia verkauft wird fertig ohne Bad und Türe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Sehr geräumige quadratische Layout-Maisonette mit großen Außenbereichen auf dem Markt für 22…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Willkommen in Ihrem Traumhaus in der charmanten Küstenstadt Birzebbugia. Dieses atemberauben…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
2 Klasse 4 am Meer Shops in einem erstklassigen Bereich in Birzebbugia Included sind auch 3 …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Auf der Suche nach Ihrem Traumhaus in einer charmanten Küstenstadt? Sehen Sie nicht weiter a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses atemberaubende Anwesen befindet sich im charmanten Dorf Birzebbugia und bietet die pe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Brand new Penthouse bestehend aus einer offenen Küche /Essen und Wohnen, 3 Schlafzimmer, Hau…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein 2-Zimmer-Apartment in einer Schale Form in einer ruhigen Gegend in Birzebbugia. Das Anwe…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Apartment mit 2 Schlafzimmern in Birzebbugia. Das Hotel liegt in einer ruhigen Gegend noch i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Birzebbuga, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 2
Maisonette Erdgeschoss Meerblick von der Haustür 2 Schlafzimmer Hinterhof und kleiner Innenhof
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Sehr geräumiges quadratisches Layout-Penthouse mit großen Außenbereichen auf dem Markt für €…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse am Stadtrand von birzebbuga 3 Schlafzimmer 2 Terrassen Block von vier
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großes Penthouse in dieser ruhigen Gegend von Birzebbugia. Die Unterkunft verfügt über e…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen