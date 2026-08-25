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Wohnungen in Birkirkara, Malta

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penthäuser
28
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3 Zimmer
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103 immobilienobjekte total found
Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Verkauf Birkirkara (Balzan Bereich) Eine Auswahl an Wohneinheiten, die zu einer modernen Ent…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine 1 Schlafzimmer Maisonette in Birkirkara mit eigenem Luftraum. Für die Entwicklung für w…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Block von 3 Einheiten mit Aufzug Zugang zu allen Etagen. Wohnung auf 3. (Obergeschoss) mit 1…
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Sonstige
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
2 Schlafzimmer Penthouse verfügbar, in dieser ruhigen Wohngegend in Birkirkara. Shell von 30…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Birkirkara 3-Zimmer-Wohnung verkauft ohne Türen und Badezimmer. Optionale Garagen verfügbar
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TekceTekce
Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Moderne 2-Schlafzimmer On-Plan Shell Apartment in Birkirkara Freehold Dieses brandneue Apar…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Diese Unterkunft ist ein geräumiges Ein-Zimmer-Penthouse in Birkirkara, das derzeit als Ein-…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Penthouse in der gesuchten Gegend von B'Kara (in der Nähe von Mriehel). Wird sehr fertig ver…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl von 3 Schlafzimmer Maisonettes, in diesem Prime befinden sich in Birkirkara, ve…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein wunderschön gestaltetes Duplex-Penthouse in einer begehrten Gegend von Birkirkara bietet…
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Doppelhaushälfte mit privatem Luftraum. Große möblierte 3 Doppelschlafzimmer, breit gefächer…
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Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Sonstige
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Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity 1-Schlafzimmer Apartment in Prime Birkirkara Lage Dieses 1-Sch…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Diese moderne Duplex-Wohnung bietet ca. 96qm Innenraum und 12qm Außenbereich verteilt auf zw…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses geräumige 2-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Wohnung auf dem Plan im Herzen v…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Einführung einer atemberaubenden einsamen Maisonette in Birkirkara, mit luxuriösen Features …
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Penthouse in Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses atemberaubende Penthouse in Birkirkara ist ein Traum für jeden, der luxuriöses Leben …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine sehr helle Drei-Zimmer-Wohnung befindet sich im zweiten Stock mit teilweise Dach . Obwo…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl an 1 und 2 Schlafzimmer Wohnungen, in diesem Prime befinden sich in Birkirkara,…
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Wohnung in Birkirkara, Malta
Wohnung
Birkirkara, Malta
Anzahl der Badezimmer 2
Eine seltene Gelegenheit in Birkirkara eine größere als gewöhnliche Drei-Zimmer-Boden-Maison…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Eine schöne Wohnung mit 2 Schlafzimmern, mit 2 Bädern und einem großen Wohnbereich. Nach Pla…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Erdgeschoss Maisonette besteht aus einer Eingangshalle, die zum Wohnzimmer, Bad, Haup…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne Apartment im 2. Stock verfügt über ein geräumiges offenes Layout, perfekt für …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Einführung eines atemberaubenden 3-Schlafzimmers, 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der ruhige…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine erhöhte Erdgeschoss-Maisonette in einer guten Gegend von B'Kara in der Nähe von "Knisja…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
VOLLSTÄNDIG ENTHALTEN 2 Schlafzimmer Apartment mit großem Back Yard 2 geräumige Schlafzimme…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt eine Auswahl von Wohnungen im ersten/zweiten und dritten Stock noch im Pla…
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Wohnung 9 zimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 9 zimmer
Birkirkara, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/1
Treten Sie in diese stilvolle 3-Zimmer-Wohnung für modernes, komfortables Wohnen. Mit einer …
$513 201
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Birkirkara, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Nur wenige restliche Einheiten in diesem modernen neuen Block in dieser sehr ruhigen Gegend …
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