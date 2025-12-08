Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Malta

Penthouse 10 zimmer in Marsascala, Malta
Penthouse 10 zimmer
Marsascala, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stockwerk 5/1
Exklusive Marsascala Penthouse in ruhiger, begehrter LageDesigner-fertig und komplett mit Ma…
$858,403
Penthouse 6 zimmer in Lija, Malta
Penthouse 6 zimmer
Lija, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 310 m²
Stockwerk 5/5
ATTARD – Exklusiv zum Verkauf mit RE/MAX - Dieser von einer sehr gut ausgestatteten und voll…
$1,15M
Penthouse 6 zimmer in Qawra, Malta
Penthouse 6 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
