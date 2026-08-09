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Wohnimmobilien in Siguldas novads, Lettland

;
Segewold
28
Krimuldas pagasts
8
Incukalna pagasts
3
40 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 1/3
$194,914
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/3
$213,188
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
$206,179
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/3
$247,483
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Haus 4 zimmer in Klavas, Lettland
Haus 4 zimmer
Klavas, Lettland
Zimmer 4
Fläche 169 m²
Etagenzahl 2
$184,643
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/3
$213,188
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Haus 8 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 8 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 8
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Ein wunderbares Anwesen in einer ausgezeichneten Lage in Sigulda. Renoviertes Gebäude mit ei…
$227,737
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/3
$215,428
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/3
$235,876
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
$161,803
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 2/3
$215,428
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/3
$185,008
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/3
$235,195
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Haus 12 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 12 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 12
Fläche 503 m²
Etagenzahl 2
$748,690
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Wohnung 2 zimmer in Krimuldas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Krimuldas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/3
$46,789
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/3
$245,350
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Haus 33 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 33 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 33
Fläche 2 735 m²
Stockwerk 1/3
Eine einzigartige Gelegenheit, "Krimulda Manor"-Komplex zu kaufen. Krimulda Herrenhaus ist i…
$3,50M
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 51 m²
Stockwerk 3/3
$186,181
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/3
$222,238
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Haus 5 zimmer in Klavas, Lettland
Haus 5 zimmer
Klavas, Lettland
Zimmer 5
Fläche 236 m²
Etagenzahl 2
$236,092
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/3
$196,963
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Haus in Segewold, Lettland
Haus
Segewold, Lettland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 3/3
Das historische Zentrum von Krimulda befindet sich am rechten Ufer des Flusses Gauja. Das Ha…
$3,21M
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/3
$216,761
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/3
$244,995
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
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Wohnung 4 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 4
Fläche 146 m²
Stockwerk 7/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$668,062
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Wohnung 2 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 5/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$149,924
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Haus 9 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 9 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 9
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
20 km von Riga entfernt ist die beste, elitäre Siedlung "Sunishi". Geschlossenes Dorf am Ufe…
$567,332
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Haus 8 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 8 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 670 m²
Etagenzahl 3
Komplett fertig, ausgestattet mit modernster Technik, exklusives Herrenhaus am See. Das Haus…
$1,16M
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Eigenschaftstypen in Siguldas novads

wohnungen
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