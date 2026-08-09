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Wohnungen in Siguldas novads, Lettland

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Segewold
24
27 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 57 m²
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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$213,188
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/3
$206,179
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/3
$247,483
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Fläche 69 m²
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$235,876
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/3
$161,803
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Fläche 58 m²
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Zimmer 3
Fläche 54 m²
Stockwerk 2/3
$185,008
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/3
$235,195
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Wohnung 2 zimmer in Krimuldas pagasts, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Krimuldas pagasts, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/3
$46,789
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 3/3
$245,350
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Zimmer 3
Fläche 51 m²
Stockwerk 3/3
$186,181
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 3/3
$222,238
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Zimmer 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/3
$196,963
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/3
$216,761
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 76 m²
Stockwerk 2/3
$244,995
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
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Stockwerk 2/3
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Wohnung 4 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 4
Fläche 146 m²
Stockwerk 7/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$668,062
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Wohnung 2 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 5/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$149,924
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Wohnung 4 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 4
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$207,154
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Wohnung 9 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 9 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 9
Fläche 279 m²
Stockwerk 6/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$989,342
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Wohnung 1 zimmer in Sidgunda, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Sidgunda, Lettland
Zimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 4/5
$64,088
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Wohnung 5 zimmer in Sunisi, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 5
Fläche 255 m²
Stockwerk 3/4
$378,222
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Wohnung 3 zimmer in Segewold, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 4/7
LOFTS & Das ROSEGOLD-Projekt befindet sich in der 8 Strelnieku Street - im angesehensten und…
$291,629
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Immobilienangaben in Siguldas novads, Lettland

mit Terrasse
Günstige
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