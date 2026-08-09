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Häuser in Siguldas novads, Lettland

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Krimuldas pagasts
6
Segewold
4
Incukalna pagasts
3
13 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Klavas, Lettland
Haus 4 zimmer
Klavas, Lettland
Zimmer 4
Fläche 169 m²
Etagenzahl 2
$184,643
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Haus 8 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 8 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 8
Fläche 155 m²
Stockwerk 2/2
Ein wunderbares Anwesen in einer ausgezeichneten Lage in Sigulda. Renoviertes Gebäude mit ei…
$227,737
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Haus 12 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 12 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 12
Fläche 503 m²
Etagenzahl 2
$748,690
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Haus 33 zimmer in Segewold, Lettland
Haus 33 zimmer
Segewold, Lettland
Zimmer 33
Fläche 2 735 m²
Stockwerk 1/3
Eine einzigartige Gelegenheit, "Krimulda Manor"-Komplex zu kaufen. Krimulda Herrenhaus ist i…
$3,50M
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Haus 5 zimmer in Klavas, Lettland
Haus 5 zimmer
Klavas, Lettland
Zimmer 5
Fläche 236 m²
Etagenzahl 2
$236,092
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Haus in Segewold, Lettland
Haus
Segewold, Lettland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 3/3
Das historische Zentrum von Krimulda befindet sich am rechten Ufer des Flusses Gauja. Das Ha…
$3,21M
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Haus 9 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 9 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 9
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
20 km von Riga entfernt ist die beste, elitäre Siedlung "Sunishi". Geschlossenes Dorf am Ufe…
$567,332
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Haus 8 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 8 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 670 m²
Etagenzahl 3
Komplett fertig, ausgestattet mit modernster Technik, exklusives Herrenhaus am See. Das Haus…
$1,16M
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Haus 10 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 10 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 10
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Komplett fertig, ausgestattet mit den neuesten Technologen, einem exklusiven Herrenhaus in d…
$1,05M
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Haus 9 zimmer in Incukalna pagasts, Lettland
Haus 9 zimmer
Incukalna pagasts, Lettland
Zimmer 9
Fläche 344 m²
Stockwerk 3
$312,433
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Haus 8 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 8 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
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Haus 7 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 7 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 7
Fläche 496 m²
Etagenzahl 3
Die beste Elite-Gemeinschaft am Ufer des Sunishi-Sees. Haus mit eigener Küste, gebaut für si…
$630,369
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Haus 6 zimmer in Sunisi, Lettland
Haus 6 zimmer
Sunisi, Lettland
Zimmer 6
Fläche 391 m²
Etagenzahl 3
In einer schönen Position an der Küste des Sees Sunīši ab, ein Haus, das für seine eigenen B…
$483,283
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Immobilienangaben in Siguldas novads, Lettland

mit Terrasse
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Günstige
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