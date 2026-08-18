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Wohnimmobilien in Limbazu novads, Lettland

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Vidrizu pagasts
9
Skultes pagasts
3
Haynasch
3
19 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Adiamünde, Lettland
Haus 5 zimmer
Adiamünde, Lettland
Zimmer 5
Fläche 330 m²
Stockwerk 1/3
$234,542
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Tribus Realty
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Haus in Gravas, Lettland
Haus
Gravas, Lettland
Ein einzigartiges ländliches Anwesen zum Verkauf im Wald – ein 9,8 ha Grundstück mit einem s…
$495,635
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Haus in Ainazu pagasts, Lettland
Haus
Ainazu pagasts, Lettland
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
$80,884
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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Wohnung 4 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 219 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten eine geräumige Wohnung in einem renovierten Haus, ein Teil eines neuen Projekts i…
$715,637
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Haus 5 zimmer in Limbazu pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Limbazu pagasts, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 208 m²
Allein in der malerischen Region Limbaži zu verkaufen. Stille, Breite und Komfort der Natur!…
$387,569
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 186 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten an, eine schicke Wohnung im einzigartigen Projekt HOFT (Haus der fliegenden Bäume…
$915,692
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TekceTekce
Wohnung 5 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 5
Fläche 262 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten ein schickes Penthouse mit einer Terrasse in einem renovierten Haus, ein Teil ein…
$842,605
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Haus 4 zimmer in Lemsal, Lettland
Haus 4 zimmer
Lemsal, Lettland
Zimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ein Privathaus mit einem ausgezeichneten Grundstück - ein heller und sonniger I…
$1,42M
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Haus 5 zimmer in Haynasch, Lettland
Haus 5 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 5
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
Zwei Häuser im leisen Teil Jurmala, Jaundubulty, in der Umgebung des Kiefernwalds, um 7 Minu…
$709,165
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Haus 5 zimmer in Adiamünde, Lettland
Haus 5 zimmer
Adiamünde, Lettland
Zimmer 5
Fläche 259 m²
Etagenzahl 2
Well-maintained 2-storey private house in the center of Jurmala and only 100 meters from the…
$945,554
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Haus 3 zimmer in Skultes pagasts, Lettland
Haus 3 zimmer
Skultes pagasts, Lettland
Zimmer 3
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/2
$69,918
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Tribus Realty
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Wohnung 4 zimmer in Haynasch, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 4
Fläche 149 m²
Stockwerk 5/6
We offer an apartment on Kr. Valdemara, 73. 149 sq.m., of which living area 131 sq.m. large,…
$273,160
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Wohnung 4 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Stockwerk 2/7
$438,296
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Wohnung 9 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 9 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 9
Fläche 371 m²
Stockwerk 5/7
Das HOFT-Projekt befindet sich auf einer Fläche von 1212 Quadratmetern. Das Projekt wird dur…
$2,26M
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Wohnung 3 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 2/7
Das HOFT-Projekt befindet sich auf einer Landschaftsfläche von 1212 Quadratmetern. Das Proje…
$293,269
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Wohnung 8 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 8 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 298 m²
Stockwerk 7/7
Das HOFT-Projekt befindet sich auf einer Landschaftsfläche von 1212 Quadratmetern. Das Proje…
$1,78M
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Wohnung 2 zimmer in Lemsal, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lemsal, Lettland
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/5
$71,442
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Wohnung 5 zimmer in Haynasch, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Stockwerk 5/6
Maisonette-Wohnung auf Kr. Valdemara 71. 5 Zimmer, 135 qm. plus eine Terrasse Gasheizung, 2 …
$303,628
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Wohnung 5 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 5
Fläche 189 m²
Stockwerk 5/7
Das HOFT-Projekt befindet sich auf einer Landschaftsfläche von 1212 Quadratmetern. Das Proje…
$1,14M
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Eigenschaftstypen in Limbazu novads

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