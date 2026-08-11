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Wohnimmobilien in Haynasch, Lettland

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Haynasch, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 4
Fläche 149 m²
Stockwerk 5/6
We offer an apartment on Kr. Valdemara, 73. 149 sq.m., of which living area 131 sq.m. large,…
$273,160
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Wohnung 5 zimmer in Haynasch, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Stockwerk 5/6
Maisonette-Wohnung auf Kr. Valdemara 71. 5 Zimmer, 135 qm. plus eine Terrasse Gasheizung, 2 …
$303,628
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Haus 5 zimmer in Haynasch, Lettland
Haus 5 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 5
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
Zwei Häuser im leisen Teil Jurmala, Jaundubulty, in der Umgebung des Kiefernwalds, um 7 Minu…
$709,165
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