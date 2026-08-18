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Häuser in Limbazu novads, Lettland

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Skultes pagasts
3
8 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Adiamünde, Lettland
Haus 5 zimmer
Adiamünde, Lettland
Zimmer 5
Fläche 330 m²
Stockwerk 1/3
$234,542
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Haus in Gravas, Lettland
Haus
Gravas, Lettland
Ein einzigartiges ländliches Anwesen zum Verkauf im Wald – ein 9,8 ha Grundstück mit einem s…
$495,635
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International real estate agency Habita
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Haus in Ainazu pagasts, Lettland
Haus
Ainazu pagasts, Lettland
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
$80,884
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Tribus Realty
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Haus 5 zimmer in Limbazu pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Limbazu pagasts, Lettland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 208 m²
Allein in der malerischen Region Limbaži zu verkaufen. Stille, Breite und Komfort der Natur!…
$387,569
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Metropolis Riga
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Haus 4 zimmer in Lemsal, Lettland
Haus 4 zimmer
Lemsal, Lettland
Zimmer 4
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ein Privathaus mit einem ausgezeichneten Grundstück - ein heller und sonniger I…
$1,42M
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Haus 5 zimmer in Haynasch, Lettland
Haus 5 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 5
Fläche 385 m²
Etagenzahl 2
Zwei Häuser im leisen Teil Jurmala, Jaundubulty, in der Umgebung des Kiefernwalds, um 7 Minu…
$709,165
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 zimmer in Adiamünde, Lettland
Haus 5 zimmer
Adiamünde, Lettland
Zimmer 5
Fläche 259 m²
Etagenzahl 2
Well-maintained 2-storey private house in the center of Jurmala and only 100 meters from the…
$945,554
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Haus 3 zimmer in Skultes pagasts, Lettland
Haus 3 zimmer
Skultes pagasts, Lettland
Zimmer 3
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/2
$69,918
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Immobilienangaben in Limbazu novads, Lettland

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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