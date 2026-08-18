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Wohnungen in Limbazu novads, Lettland

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Vidrizu pagasts
8
11 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 219 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten eine geräumige Wohnung in einem renovierten Haus, ein Teil eines neuen Projekts i…
$715,637
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Wohnung 4 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 186 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten an, eine schicke Wohnung im einzigartigen Projekt HOFT (Haus der fliegenden Bäume…
$915,692
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Wohnung 5 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 5
Fläche 262 m²
Stockwerk 2/2
Wir bieten ein schickes Penthouse mit einer Terrasse in einem renovierten Haus, ein Teil ein…
$842,605
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in Haynasch, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 4
Fläche 149 m²
Stockwerk 5/6
We offer an apartment on Kr. Valdemara, 73. 149 sq.m., of which living area 131 sq.m. large,…
$273,160
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Wohnung 4 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Stockwerk 2/7
$438,296
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Wohnung 9 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 9 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 9
Fläche 371 m²
Stockwerk 5/7
Das HOFT-Projekt befindet sich auf einer Fläche von 1212 Quadratmetern. Das Projekt wird dur…
$2,26M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 2/7
Das HOFT-Projekt befindet sich auf einer Landschaftsfläche von 1212 Quadratmetern. Das Proje…
$293,269
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Wohnung 8 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 8 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 8
Fläche 298 m²
Stockwerk 7/7
Das HOFT-Projekt befindet sich auf einer Landschaftsfläche von 1212 Quadratmetern. Das Proje…
$1,78M
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Wohnung 2 zimmer in Lemsal, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Lemsal, Lettland
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/5
$71,442
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Wohnung 5 zimmer in Haynasch, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Haynasch, Lettland
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Stockwerk 5/6
Maisonette-Wohnung auf Kr. Valdemara 71. 5 Zimmer, 135 qm. plus eine Terrasse Gasheizung, 2 …
$303,628
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Wohnung 5 zimmer in Vidrizi, Lettland
Wohnung 5 zimmer
Vidrizi, Lettland
Zimmer 5
Fläche 189 m²
Stockwerk 5/7
Das HOFT-Projekt befindet sich auf einer Landschaftsfläche von 1212 Quadratmetern. Das Proje…
$1,14M
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Immobilienangaben in Limbazu novads, Lettland

mit Terrasse
Günstige
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