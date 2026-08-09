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Geschäft 155 m² in Rigaer Strand, Lettland
Geschäft 155 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/4
$872,907
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Tribus Realty
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Geschäft 294 m² in Rigaer Strand, Lettland
Geschäft 294 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 15
Fläche 294 m²
Etagenzahl 3
Ein 3-stöckiges Apartmenthaus zum Verkauf im Zentrum von Jurmala - in Dubulti. Das Gebäude h…
$724,925
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