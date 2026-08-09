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Hotels in Rigaer Strand, Lettland

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Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 15
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/3
Neubau zum Verkauf in Jurmala, Mellugi: ein dreistöckiges Hotel an der Autobahn Mellugi, in …
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 000 m²
Das Hotel befindet sich im Herzen von Jurmala, in Majori. In einem Ort neben der Hauptstraße…
$2,27M
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Hotel 1 126 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 126 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 126 m²
Zu verkaufen Gewerbeimmobilien auf der Jomas Straße in Jurmala mit genehmigtem Rekonstruktio…
$1,36M
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Hotel 2 479 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 2 479 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 2 479 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 4 * Hotel Segevold, in einer der schönsten Städte Lettlands – in Sigulda, in de…
$1,51M
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Hotel 1 342 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 342 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 342 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives Luxus-Boutique-Hotel im Herzen von Jurmala, nur 200 Meter vom Strand und der Joma…
Preis auf Anfrage
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Hotel 330 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 330 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 7
Fläche 330 m²
Stockwerk 3/3
Wir bieten Ihnen ein Gästehaus oder eine Wohnung zu kaufen, befindet sich im Zentrum von Jur…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 342 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 342 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 342 m²
Exklusives Luxus-Boutique-Hotel im Herzen von Jurmala, nur 200 Meter vom Strand und der Joma…
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