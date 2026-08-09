Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Rigaer Strand
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Rigaer Strand, Lettland

;
gewerbeimmobilien
40
hotels
7
mietwohnhäuser
4
Investition Löschen
Alles löschen
8 immobilienobjekte total found
Investition in Rigaer Strand, Lettland
Investition
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Stockwerk 1/3
Investitionsprojekt: Land mit einem Projekt im Zentrum von Jurmala, in der Nähe des Meeres, …
$1,09M
Eine Anfrage stellen
Investition 3 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 3 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten den Kauf eines unvollendeten Gebäudes in Jurmala, Distrikt Sloka. Ruhiger Schlafb…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Investition 1 740 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 1 740 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 20
Fläche 1 740 m²
Stockwerk 4/4
Hauswirtschaft zum Verkauf in Bulduri - im Herzen von Jurmala, direkt am Meer, direkt hinter…
$3,38M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Investition 12 114 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 12 114 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
Eine Anfrage stellen
Investition 2 815 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 2 815 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 2 815 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein attraktives Investitionsprojekt im Zentrum von Jurmala - auf der Dzintaru Ave…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Investition 1 640 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 1 640 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 32
Fläche 1 640 m²
Stockwerk 4/4
Das Investitionsprojekt in Bulduri besteht aus einem Grundstück von 3748 m2 und einem Gebäud…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Investition 8 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 8 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 8 000 m²
Ein Investitionsobjekt mit einer Gesamtfläche von 8000 m2 wird verkauft. Auf dem Grundstück …
$1,38M
Eine Anfrage stellen
Investition 650 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 650 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 10
Fläche 650 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten den Kauf eines Gebäudes mit einem geräumigen Privatgebiet, das sich in Jurmala be…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen