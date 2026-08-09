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Gewerbeimmobilien in Rigaer Strand, Lettland

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40 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Etagenzahl 1
$754,199
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Etagenzahl 3
$1,86M
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Ein einzigartiges Grundstück mit einem Hubschrauberfeld in Jurmala.Die Fläche des Grundstück…
$487,397
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Miethaus 1 322 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 1 322 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 18
Fläche 1 322 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen 4-Sterne-Hotelkomplex in der renommiertesten Gegend von Jurmala. Mögliche Sanie…
$2,29M
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Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 15
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/3
Neubau zum Verkauf in Jurmala, Mellugi: ein dreistöckiges Hotel an der Autobahn Mellugi, in …
Preis auf Anfrage
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Investition in Rigaer Strand, Lettland
Investition
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Stockwerk 1/3
Investitionsprojekt: Land mit einem Projekt im Zentrum von Jurmala, in der Nähe des Meeres, …
$1,09M
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Investition 3 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 3 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten den Kauf eines unvollendeten Gebäudes in Jurmala, Distrikt Sloka. Ruhiger Schlafb…
$1,76M
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Gewerbefläche 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 000 m²
Es ist eine einzigartige Einrichtung, die ein Restaurant, ein Café und eine geräumige Banket…
$2,35M
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Miethaus 612 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 612 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 7
Fläche 612 m²
Stockwerk 3/3
Das Haus befindet sich in einem ruhigen Teil von Jurmala, nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt…
$1,44M
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Hotel 1 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 000 m²
Das Hotel befindet sich im Herzen von Jurmala, in Majori. In einem Ort neben der Hauptstraße…
$2,27M
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Miethaus 1 140 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 1 140 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 140 m²
Etagenzahl 2
Die Anlage besteht aus einem Gebäude 1 mit einer Fläche von 950 qm. und Gebäude 3 mit einer …
$1,37M
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Grundstück zum kommerziellen Bau einer Fläche von 4430 m2 am Eingang zu Jurmala.Gebäude auf …
$1,37M
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Investition 1 740 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 1 740 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 20
Fläche 1 740 m²
Stockwerk 4/4
Hauswirtschaft zum Verkauf in Bulduri - im Herzen von Jurmala, direkt am Meer, direkt hinter…
$3,38M
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Hotel 1 126 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 126 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 126 m²
Zu verkaufen Gewerbeimmobilien auf der Jomas Straße in Jurmala mit genehmigtem Rekonstruktio…
$1,36M
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Hotel 2 479 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 2 479 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 2 479 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 4 * Hotel Segevold, in einer der schönsten Städte Lettlands – in Sigulda, in de…
$1,51M
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Hotel 1 342 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 1 342 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 342 m²
Stockwerk 2/2
Exklusives Luxus-Boutique-Hotel im Herzen von Jurmala, nur 200 Meter vom Strand und der Joma…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Verkauf von Grundstücken für kommerzielle Entwicklung.Das Hotel liegt in Dubulti, 100 Meter …
$154,443
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Zu verkaufen Grundstück mit einer Gesamtfläche von 1553 m2 in Jurmala.Alle Kommunikationen: …
$49,327
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Geschäft 155 m² in Rigaer Strand, Lettland
Geschäft 155 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/4
$872,907
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Tribus Realty
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Investition 12 114 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 12 114 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
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Investition 2 815 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 2 815 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 2 815 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein attraktives Investitionsprojekt im Zentrum von Jurmala - auf der Dzintaru Ave…
$1,75M
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Investition 1 640 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 1 640 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 32
Fläche 1 640 m²
Stockwerk 4/4
Das Investitionsprojekt in Bulduri besteht aus einem Grundstück von 3748 m2 und einem Gebäud…
$1,39M
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Zum Verkauf ein Grundstück am Meer in Asari 1546 m2.Frei von Gebäuden, flachen, regelmäßigen…
$154,335
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Metropolis Riga
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Hotel 330 m² in Rigaer Strand, Lettland
Hotel 330 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 7
Fläche 330 m²
Stockwerk 3/3
Wir bieten Ihnen ein Gästehaus oder eine Wohnung zu kaufen, befindet sich im Zentrum von Jur…
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Land am Meer in Asari mit einer Fläche von 1600 m2.- frei von Gebäuden- alle Mitteilungen - …
$461,853
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Metropolis Riga
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Gewerbefläche 56 m² in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche 56 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 56 m²
Gewerbeimmobilien zur Miete im Zentrum von Kauguri. Vorne gerichtete Räumlichkeiten mit aus…
$56,426
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Investition 8 000 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 8 000 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 8 000 m²
Ein Investitionsobjekt mit einer Gesamtfläche von 8000 m2 wird verkauft. Auf dem Grundstück …
$1,38M
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Gewerbefläche in Rigaer Strand, Lettland
Gewerbefläche
Rigaer Strand, Lettland
Der Verkauf bietet ein Grundstück auf der ersten Linie des Meeres mit einem fertigen 5-Stern…
$7,05M
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Investition 650 m² in Rigaer Strand, Lettland
Investition 650 m²
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 10
Fläche 650 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten den Kauf eines Gebäudes mit einem geräumigen Privatgebiet, das sich in Jurmala be…
$1,11M
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Miethaus 1 875 m² in Rigaer Strand, Lettland
Miethaus 1 875 m²
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 1 875 m²
Etagenzahl 5
Das Gebäude befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend der Stadt - die Altstadt wird z…
$3,46M
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