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Gewerbeimmobilien in Mitau, Lettland

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Geschäft 289 m² in Mitau, Lettland
Geschäft 289 m²
Mitau, Lettland
Zimmer 6
Fläche 289 m²
Stockwerk 1/4
$290,838
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Tribus Realty
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Gewerbefläche 6 670 m² in Mitau, Lettland
Gewerbefläche 6 670 m²
Mitau, Lettland
Fläche 6 670 m²
$3,04M
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Gewerbefläche in Mitau, Lettland
Gewerbefläche
Mitau, Lettland
Zu verkaufen kommerzielles Grundstück von 1927 m2 im Zentrum von Jelgava, Kreuzung von Ganīb…
$143,003
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Metropolis Riga
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Gewerbefläche in Mitau, Lettland
Gewerbefläche
Mitau, Lettland
$9,25M
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