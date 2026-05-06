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Wohnquartier Exceptionnel architecte dinterieur luxueux

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35754
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

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Schöne Wohnung im 15. Stock. Atemberaubende Aussicht auf alle Tel Aviv und das Meer. Inneneinrichtung. Schwimmbad, Fitnessraum und Terrasse im 48. Stock. Die Wohnung verfügt über 2 Schlafzimmer und das mamad verwandelt in ein Ankleidezimmer. Wohnzimmer, Essbereich und Küche in weichen und angenehmen Farbtönen. Terrasse von 22 m2 mit Außenküche. Parkplatz und Keller.

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Tel-Aviv, Israel
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