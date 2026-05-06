  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur

Wohnquartier Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur

Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
;
Wohnquartier Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36005
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 54 Frenchy

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Bauhaus Renovate Gebäude - Neu 3 Zimmer mit Aufzug perfekt als Mietinvestition Perfekter 1. Kauf Möglichkeit, Parkplatz +400k zu kaufen

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Kiryat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalem, Israel
von
$794,300
Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Jerusalem, Israel
von
$2,95M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$7,39M
Wohnviertel Tres bien entretenu avec cave
Aschkelon, Israel
von
$605,020
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,68M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Wohnviertel 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Wohnviertel 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Wohnviertel 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Wohnviertel 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Wohnviertel 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Jerusalem, Israel
von
$811,200
INVESTMENT! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi ✨3 Zimmer 51m2, gut eingerichtet, sehr guter Zustand, Wäscherei Terrasse Soccah unobstruct view Erdgeschoss Parkplatz und Mahsan
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$2,34M
Wohnprojekt im Herzen von Yafo, dessen strategische Lage es in der Nähe von lokalen Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Umgeben von Wohngebäuden, Misc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rue lassalle proche mer produit rare
Wohnviertel Rue lassalle proche mer produit rare
Wohnviertel Rue lassalle proche mer produit rare
Wohnviertel Rue lassalle proche mer produit rare
Wohnviertel Rue lassalle proche mer produit rare
Wohnviertel Rue lassalle proche mer produit rare
Wohnviertel Rue lassalle proche mer produit rare
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Fantastische Straße zwischen Ben Yehuda und dem Meer. Ruhig und grün. Perfekt für einen Fuß in die Erde. Beschlagnahmt werden!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen