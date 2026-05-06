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Wohnquartier Charmante maison renovee raanana kiriat sheret

Ra’anana, Israel
von
$5,49M
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ID: 35783
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Yetsiat Eropa, 33 Yetsiat Eropa Garden

Über den Komplex

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Charmantes Haus auf 2 Etagen. Eine erste Terrasse vor dem Haus und ein Garten auf der Rückseite mit Obstbäumen. Beruhige dich. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Wohnbereich, Küche und Hauptschlafzimmer mit Blick auf den Garten. Obergeschoss: 3 große Schlafzimmer und Bürofläche, große Terrasse von 60 m2. Das Haus ist bis 2028 gemietet.

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Ra’anana, Israel
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