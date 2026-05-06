  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Maison mitoyenne refaite a neuf

Wohnquartier Maison mitoyenne refaite a neuf

Aschkelon, Israel
von
$816,000
06.05.26
$816,000
05.05.26
$811,200
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35646
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Eli Cohen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Doppelhaushälfte Givaat Tsion

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de jerusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jerusalem, Israel
von
$782,000
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$2,70M
Wohnviertel Baka appartement de caractere a louer
Jerusalem, Israel
von
$10,000
Wohnviertel Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$8,94M
Wohnviertel Exceptionnel luxueux rare
Tel-Aviv, Israel
von
$7,48M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Maison mitoyenne refaite a neuf
Aschkelon, Israel
von
$816,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Wohnviertel 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$935,000
Sonderinvestor oder erster Kauf / Fuß-zu-Erde. Modernes Gebäude 50m von Gordon Beach. Ruhig, grün, ganz klar. Gebäude mit Aufzug. Sehr ruhig! Lass es nicht los!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanja, Israel
von
$1,16M
Mardoche khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Ussishkine 12 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Projektmerkmale Das Projekt um…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Alle anzeigen Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Wohnviertel Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia
Jerusalem, Israel
von
$1,22M
Neu auf dem Markt! Zum Verkauf ausschließlich in der 49 Herzog Street, in der Nähe des charmanten Rehavia Bezirk, gegenüber dem renommierten Nayot Bezirk, auf der zukünftigen Straßenbahn. In einem Tama 38 Projekt des renommierten Unternehmens Yated, mit Design-Eingangshalle und Aufzügen, bi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen