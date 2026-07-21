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Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer ideal investissement grand 4 pieces a vendre proche de toutes commodites alef ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 38850
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

Über den Komplex

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Referenz: AS 1014 Bezirk: Alef Modernes Gebäude nach Tama 4 Stücke inklusive Mamad Fläche von 124 m2 2 Terrassen, darunter eine geräumige 15 m2 vollständig von Erkerfenstern umgeben 5. Stock mit Aufzug Klimaanlage Große Master-Suite mit Terrasse 2 Badezimmer Helle und geräumige Wohnung

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Aschdod, Israel
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