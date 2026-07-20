  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove

Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove

Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38252
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Herrliche 4-Zimmer-Wohnung mit potenziellen 5 Zimmern befindet sich 5 Minuten vom Strand (Frishman). Parken, Aufzug, Terrasse, hell und ruhig, ideale Familie.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$2,30M
Wohnviertel Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$3,02M
Wohnviertel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Wohnviertel Mamilla
Jerusalem, Israel
von
$2,624
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,85M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Alle anzeigen Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Wohnviertel Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aschkelon, Israel
von
$902,000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Wohnviertel Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Wohnviertel Quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Rischon LeZion, Israel
von
$1,18M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Alle anzeigen Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,24M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen